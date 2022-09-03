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Новым послом Украины в Германии может стать Алексей Макеев: что о нём известно

3 сентября 2022, 11:44

Алексей Макеев может вступить в должность уже 14 октября.

Алексей Макеев дипломат
Алексей Макеев может стать новым послов Украины в Германии / Facebook/Алексей Макеев

Спецпредставитель украинского МИД по санкционной политике Алексей Макеев может стать новым послом в Германии. Об этом сообщают издания Welt am Sonntag и Spiegel.

Таким образом он заменит в должности Андрея Мельника, которым был послом Украины в Германии с 2014 года.

Welt am Sonntag сообщает, что новый посол официально вступит в должность 14 октября. До этого времени руководством украинского посольства будет заниматься еще нынешний дипломат Андрей Мельник.

Что известно об Алексее Макееве

Алексей Макеев начал работать дипломатом еще с 1996 года. Он был сотрудником украинских дипломатических представительств Швейцарии и Германии. С 2014 по 2020 года он возглавлял политический отдел МИД. Ранее дипломат также работал в Берлине и Берне.

По состоянию на сейчас Макеев работает специальным уполномоченным по санкциям.

Женой дипломата есть Елена Макеева, которая ранее была заместителем министра финансов. Сейчас она занимается предпринимательской деятельностью в сфере бухгалтерского учета и аудита, а также консультирует по вопросам налогообложения.

У супругов Макеевых есть дочь Анастасия, которая живет и учится во французском Страсбурге.

Освобождение Мельника от должности посла в ФРГ

Напомним, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Андрея Мельника от должности посла в Германии.

Немецкое издание Bild еще 4 июля сообщало, что Мельник может покинуть должность посла в ФРГ. По данным газеты, работу дипломата высоко оценивают в Киеве, а Зеленский предложил ему стать заместителем министра иностранных дел.

Критика политики Германии послом Мельником

В конце марта посол Украины в ФРГ Андрей Мельник рассказал, что после полномасштабного нападения России немецкий министр финансов Кристиан Линднер сказал ему в разговоре, что украинскому государству "осталось несколько часов".

По словам Мельника, Линднер вежливо улыбался, вероятно, полагая, что захват страны якобы уже решенное дело. При этом, как говорил украинский дипломат,Линднер счел бессмысленными поставки оружия Киеву или отключение Москвы от SWIFT.

Украинский дипломат подчеркнул, что разговор стал для него нокаутом, после чего "слезы просто текли по лицу".

В июне Мельник раскритиковал политику Германии в последние десятилетия, в результате которой, по его мнению, Россия смогла начать самую кровавую с 1945 года войну в Европе. Как заявил украинский дипломат, ФРГ почти обхаживала Путина, а Берлин всегда оказывал ему поддержку.

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