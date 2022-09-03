'Двохсотих' вывозят КамАЗами: ежедневные потери оккупантов серьезно увеличились - Арестович

Арестович рассказал о больших потерях оккупантов / Коллаж фото Алексей Арестович, скриншот

Российская армия терпит огромные потери, а особенно это происходит на херсонском направлении, где украинские военные осуществляют мощные контрнаступательные действия. Потери на столько большие, что после ударов ВСУ оккупантам приходится вывозить "двухсотых" КамАЗами. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его данным, ежедневно оккупанты теряют 300-350 солдат. Арестович рассказал, что только 1 сентября после одного удара по российскому плацдарму на правом берегу Херсонщины оккупанты вывезли три КамАЗа с телами ликвидированных солдат в сторону России.

"Это только один удар, а их за сутки штук 10. Не все они по живой силе, но мы можем представить, что там происходит ... Возможно, не будет того, чего они так сильно ждали – радостных забегов украинских танков и пехоты на их позиции. А будет: обнаружили – наказали, обнаружили - наказали. Возможно, это происходит. А вот сколько они это выдержат, это большой вопрос", — сказал Алексей Арестович.

Контрнаступление ВСУ

29 августа украинская армия перешла в контрнаступление на юге Украины - в первую очередь, в Херсонской области. Уже буквально на следующий день представители Пентагона (Минобороны США) отметили, что российские оккупанты сразу ощутили эффект от контрнаступления ВСУ. И потому-то оккупантам пришлось экстренно отводить часть войск с восточного направления - из-за многочисленных сообщений о том, что ВСУ будет усиливать свой натиск на Юге.

По понятным причинам, командование ВСУ названия освобожденных населенных пунктов держит в строжайшей тайне. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, что все деоккупированные поселения нужно максимально уберечь от обстрелов оккупантов.

Еще позднее представители разведки Великобритании утверждали - ВСУ удалось добиться небольших успехов во время продвижения на Юге. Так, украинские бойцы сумели отбросить линию фронта в некоторых районах Херсонщины на заметную дистанцию.

При этом в американском Институте изучения войны призвали украинцев не ожидать, что контрнаступление ВСУ на Юге не станет молниеносным. И, по всей вероятности, затянется на месяцы.

При этом в Американском институте изучения войны призвали украинцев не ожидать, что контрнаступление ВСУ на юге не станет молниеносным. И, вполне вероятно, затянется на месяцы.

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