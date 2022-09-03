Вывез двух раненых побратимов через минное поле: потрясающая история разведчика "Хана"

Боец ВСУ с позывным "Хан" / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Боец ВСУ с позывным "Хан" спас от гибели двух раненых разведчиков, пронеся их через минное поле и доставив в госпиталь. Об этой истории в своем Telegram-канале рассказал советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Хан" говорит, что подразделение ВСУ получило по рации сообщение о том, что военнослужащим на одной из позиций нужна срочная помощь. Разведгруппа отправилась туда и попала под прицельный и шквальный минометный огонь. "Хан" получил был оглушен и ранен, но быстро пришел в себя и обнаружил, что его побратимы пострадали гораздо сильнее.

"Возле меня был боец-ССОшник (из Сил специальных операций — Главред), которому досталось довольно серьезно. Оказав помощь, я понял, что он сам двигаться не может — там множественное осколочное, кость руки перебита, насколько мы поняли, потому что кровоточило сильно, и кровь еле-еле остановили двумя турникетами", — говорит "Хан".

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ПО счастью, на спине раненого бойца был прикреплен большой карабин. "Хан" схватился за него и потащил побратима к машине. Оккупанты еще несколько раз накрывали местность огнем. Поэтому "Хан" клал товарища на землю и прикрывал собой. Когда они добрались до транспорта, в нем уже находились три бойца ВСУ, один из которых был серьезно ранен.

"Хан" cел за руль и поехал по самой короткой дороге — через минное поле. К счастью, они все благополучно приехали в военный госпиталь. Там раненым своевременно оказали медицинскую помощь.

"После этого почувствовал, что сам начинаю терять сознание. Но, слава Богу, все нормально окончилось", — подытожил "Хан".

Напомним, ранее сообщалось о том, как под Попасной 15-летняя Лиза Чернышенко с простреленными ногами вела машину, в который были раненые люди.

"Лежали мины в шахматном порядке, там проехать никак, но я как-то проехала, а потом еще был труп женщины, столб, я проехала и нас обстреляли", — рассказывает девочка. Сейчас Лиза в безопасности ‒ ее эвакуировали во Львов. Она в больнице под наблюдением врачей. Медики удивляются, как с такими ранениями ног она вообще могла вести авто.

Позднее Главред рассказывал невероятную историю о том, как боец ВСУ Дмитрий Финашин (позывной "Финн") после того, как в бою возле Попасной (Луганщина) потерял всех побратимов, с парализованными руками сумел доползти к своим и остаться в живых.

Медики ампутировали ему одну руку, но боец не теряет присутствия духа. И проходит реабилитацию

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