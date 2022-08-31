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"Жара начинается": у Зеленского анонсировали контрнаступление ВСУ по всему фронту

31 августа 2022, 21:05

ВСУ интенсивно разрушают складскую инфраструктуру российских оккупантов, подчеркнул Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк рассказал о контрнаступлении ВСУ / Фото УНИАН, ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о том, как будет проходить контрнаступление Вооруженных сил Украины.

В украинском понимании контрнаступление – это современный тип войны, отличающийся от методов РФ (массированных атак на отдельных направлениях, не считаясь с потерями), подчеркнул он в эфире ТСН.

По словам представителя ОП, с этой целью активно используются РСЗО HIMARS и системы MLRS.

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"Мы интенсивно разрушаем всю эту складскую инфраструктуру — склады первого, второго, третьего уровня, топливные базы, оперативно-тактические штабы. И таким образом мы обескровливаем военные группировки РФ, и постепенно оттесняем их со своей территории. Именно таким будет контрнаступление", — отметил он.

Советник главы ОП добавил, что украинские войска будут наступать по всей линии фронта, а не только на юге.

"Хочу заметить, что – не только на юге. Сегодня и на Мелитопольском направлении это идет, и на Харьковском направлении. И особенно идет активная оборона на Донецко-Луганском направлении. Для чего мы делаем эту тактику тысячи порезов для российской армии? Потому что они должны панически передвигать свои резервы по всей линии фронта, по всем 1300 километрам. Пусть думают, где Украина будет атаковать именно сегодня. Мы будем наступать по всему фронту. Будем атаковать всю складскую инфраструктуру по всей линии фронта", – добавил Подоляк.

Напомним, украинские военные 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Позже в Вооруженных силах Украины призвали к тишине на информационном фронте по распространению информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявила Гуменюк.

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