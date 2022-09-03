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Кремль может привлечь к войне в Украине еще 350 тысяч оккупантов – ISW

3 сентября 2022, 09:54

Решить вопрос с дефицитом личного состава РФ может за счет военнослужащих из подразделений в Сирии, Армении, Таджикистане, Нагорном Карабахе и Казахстане.

путин российские военные
В запасе у Кремля может быть еще сотни тысяч военных / Reuters

Россия может существенно увеличить количество своих войск, задействованных в войне против Украины. Речь идет о подразделениях, которые на данный момент находятся в других странах.

По оценке аналитиков Института изучения войны, в запасе у Кремля может быть еще сотни тысяч военных.

Отмечается, что решить вопрос с дефицитом личного состава РФ может за счет военнослужащих из подразделений поддержки в Сирии, Армении, Таджикистане, Нагорном Карабахе и Казахстане. По предварительным подсчетам, контингент российских оккупантов на указанных территориях может варьироваться от 300 до 350 тысяч.

В то же время аналитики отмечают, что эти цифры не совсем точно отражают тот факт, что подразделения поддержки, задействованные в боевых действиях, не будут генерировать существенной боевой мощи. Вероятно, этот контингент необходим стране-агрессору для поддержки боевых, учебных и других операций.

Ранее аналитики американского Института изучения войны заявили, что президент РФ Владимир Путин не отказался от своих планов в отношении Украины. Вероятно, осенью и зимой РФ будет продолжать усилия по захвату нашей страны, в том числе с применением новых сил.

Генеральный инспектор немецких Вооруженных сил Эберхард Цорн призвал не недооценивать военную мощь страны-агрессора. По его словам, у России есть потенциал для открытия второго фронта. И это представляет угрозу для НАТО.

Как сообщал Главред, экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что война в Украине продлится еще как минимум полгода. Осенью Вооруженные силы Украины могут полностью остановить продвижение врага по всей линии фронта и быть готовыми к контраступлению на отдельных направлениях.

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