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"Освобождение Украины переносится на зиму и весну": генерал спрогнозировал, когда закончится война

2 сентября 2022, 08:53

Украине необходимо поставить столько же вооружений, сколько было поставлено за первые полгода войны. Но исходя из того, что декларируется, этого не планируется.

Игорь Романенко, война в Украине
Игорь Романенко рассказал, когда закончится война в Украине / Фото УНИАН

Война в Украине продлится еще как минимум полгода. Осенью Вооруженные силы Украины могут полностью остановить продвижение врага по всей линии фронта и быть готовыми к контраступлению на отдельных направлениях. Такой прогноз озвучил экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, для успеха украинской армии необходимы массированные и быстрые поставки вооружений от западных союзников.

"Американцы декларировали транш на 3 миллиарда, в частности, на ПВО, артиллерию, боеприпасы, большое им спасибо. Но в пояснении было сказано, что для определенных образцов техники эта проплата предусмотрена на годы вперед. То есть это не концентрированная, не быстрая помощь", - сказал Романенко в интервью изданию Obozrevatel.

Если так и будет продолжаться, то, по оптимистическим прогнозам, можно рассчитывать на выполнение задач по оборонительной операции, по остановке продвижения противника в этот осенний сезон по всей линии фронта, говорит генерал.

"При наличии после совершения этих действий определенного резерва могут быть контрнаступательные действия на отдельных направлениях. Например, на херсонском", - отметил Романенко.

Он добавил, что соотношение сил с точки зрения потенциала по-прежнему в пользу России. У путинской армии артиллерии в худшем для них прогнозе в шесть раз больше, чем у ВСУ.

Чтобы завершить оборонительные действия, необходимо поставить Украине столько же вооружений, сколько было поставлено за первые полгода войны. Но исходя из того, что декларируется, этого не планируется.

"Чтобы освободить всю Украину – очевидно, что это переносится на зиму и на весну, как они говорят – надо обеспечить поставки Украине в четыре раза больше, чем было до этого (…) При таком раскладе с поставками и обеспечением мы понимаем, что, провоевав полгода, надо готовиться, как минимум, к еще полугодию войны. Потому что здесь действуют объективные законы. Количество может перерасти в качество, но количество не обеспечивается", - резюмировал Романенко.

Масштабное наступление ВСУ на Юге

Украинские военные прорвали первую линию обороны под Херсоном. Сообщилось, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бежали с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Информацию о том, что была прорвана первая линия обороны оккупантов на Херсонщине, также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Он отметил, что только в ночь на понедельник, 29 августа, и в первой половине этого дня ВСУ нанесли удары по захватчикам в Херсоне, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке и Бериславе.

Ранее руководитель Объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что наши защитники уже проводят операцию по освобождению Херсона.

В Новой Каховке началась паника среди оккупантов. Из-за контрнаступления ВСУ они включили в городе сирены и объявили эвакуацию с рабочих мест.

Вооруженные силы Украины 29 августа смогли отбить из-под российской оккупации два села возле Херсона и два - возле Высокополья. Как сообщает издание CNN со ссылкой на источник среди военных, операция защитников началась ночью с массированного обстрела российских позиций и тыла.

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