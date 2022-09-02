Аналитики ISW раскрыли планы Путина на осень и зиму в войне против Украины

Владимир Путин готовит "информационные условия" для продолжения агрессии против Украины / Фото Reuters

Аналитики американского Института изучения войны считают, что президент РФ Владимир Путин не отказался от своих планов в отношении Украины. Вероятно, осенью и зимой РФ будет продолжать усилия по захвату нашей страны, в том числе с применением новых сил. Об этом говорится в отчете ISW за 1 сентября.

Эксперты напомнили, что в первый день осени во время встречи со школьниками в Калининграде российский диктатор Владимир Путин вновь заявил об экзистенциальной угрозе российскому государству, якобы исходящей от Украины.

"Повторение целей "спецоперации" подтверждает его максималистские намерения в войне и, вероятно, направлено на то, чтобы создать информационные условия для дальнейшей агрессии и создания новых оккупационных сил осенью и зимой этого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин продолжает повторять, что его неспровоцированное нападение на Украину – это якобы "оборонительная операция" по защите России.

Путин заявил, что целью "специальной военной операции" является ликвидация формирующегося в Украине "антироссийского анклава". Аналогичным образом глава РФ использовал концепцию "антироссийских настроений" в своем выступлении 24 февраля, объявив о "спецоперации".

Как сообщал Главред, в Офисе президента отреагировали на новую "цель" войны, которую президент России Владимир Путин придумал во время открытого урока в Калининграде.

"Можно долго говорить: Нас спровоцировало НАТО. А потом выйдет Путин и скажет: Наша цель - ликвидировать Украину, потому что мы отрицаем существование такого государства. Украина - место, откуда все началось. Украина также - место вашего бесславного финала", - заявил глава Офиса президента Михаил Подоляк.

Ранее сообщалось о том, что из лексикона Путина исчезли слова "денацификация" и "демилитаризация", которыми он ранее оправдывал развязанную войну против Украины.

Выступая на открытии форума Армия-2022, хозяин Кремля снова высказался о вторжении в Украину, которое он стыдливо прикрывает странным названием "спецоперация". Текст его выступления публикуют пропагандистские росСМИ.

Обратим внимание, что в своей речи Путин говорил лишь о Донбассе, не упоминая заезженные штампы о "нацистах" в Украине и необходимости разгрома ВСУ.

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