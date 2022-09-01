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Подоляк отреагировал на бредни Путина о новой "цели" войны в Украине

1 сентября 2022, 19:44

В Офисе президента заверили, что Украина - место бесславного финала России.

Путин, Подоляк
Подоляк отреагировал на новую "цель" Путина / УНИАН, ОПУ

В Офисе президента отреагировали на новую "цель" войны, которую президент России Владимир Путин придумал во время открытого урока в Калининграде.

"Можно долго говорить: Нас спровоцировало НАТО. А потом выйдет Путин и скажет: Наша цель - ликвидировать Украину, потому что мы отрицаем существование такого государства. Украина - место, откуда все началось. Украина также место вашего бесславного финала", - заявил глава Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Таким образом советник главы Офиса президента решил напомнить об уроке по истории главе России.

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Заявления Путина о войне и Украине

Напомним, президент РФ Владимир Путин, развязавший кровавую войну с Украиной, заявил о новых целях так называемой "специальной военной операции".

По словам хозяина Кремля, на территории Украины якобы создается "антироссийский анклав".

По его словам, новой целью "СВО" является уничтожение "антироссийского анклава" в Украине, который "угрожает России".

Ранее сообщалось о том, что из лексикона Путина исчезли слова "денацификация" и "демилитаризация", которыми он ранее оправдывал развязанную войну против Украины.

Выступая на открытии форума Армия-2022, хозяин Кремля снова высказался о вторжении в Украину, которое он стыдливо прикрывает странным названием "спецоперация". Текст его выступления публикуют пропагандистские росСМИ.

Обратим внимание, что в своей речи Путин говорил лишь о Донбассе, не упоминая заезженные штампы о "нацистах" в Украине и необходимости разгрома ВСУ.

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