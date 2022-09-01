О "денацификации" не вспоминает: Путин придумал новую цель войны с Украиной

По словам президента РФ, на территории Украины якобы создается "антироссийский анклав".
Президент РФ Владимир Путин, развязавший кровавую войну с Украиной, заявил о новых целях так называемой "специальной военной операции".
Об этом он заявил в ходе открытого урока в Калининграде, сообщает РБК.
По словам хозяина Кремля, на территории Украины якобы создается "антироссийский анклав".
По его словам, новой целью "СВО" является уничтожение "антироссийского анклава" в Украине, который "угрожает России".
"На территории Украины создается антироссийский анклав, который угрожает самой России, его ликвидация — цель "специальной военной операции", - добавил Путин.
Ранее сообщалось о том, что из лексикона Путина исчезли слова "денацификация" и "демилитаризация", которыми он ранее оправдывал развязанную войну против Украины.
Выступая на открытии форума Армия-2022, хозяин Кремля снова высказался о вторжении в Украину, которое он стыдливо прикрывает странным названием "спецоперация". Текст его выступления публикуют пропагандистские росСМИ.
Обратим внимание, что в своей речи Путин говорил лишь о Донбассе, не упоминая заезженные штампы о "нацистах" в Украине и необходимости разгрома ВСУ.
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Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".