У России есть ресурсы для открытия второго фронта - немецкий генерал

Эберхард Цорн призвал не недооценивать военный потенциал РФ / Фото Минобороны РФ, армия РФ

У России есть потенциал для открытия второго фронта. И это представляет угрозу для НАТО. Об этом заявил генеральный инспектор немецких Вооруженных сил Эберхард Цорн и призвал не недооценивать военную мощь страны-агрессора.

"Ныне основная часть сухопутных войск РФ сосредоточена в Украине, но даже в этом случае мы не должны недооценивать их потенциал для открытия второго театра военных действий", – сказал Цорн в интервью Reuters.

По его словам, большая часть флота РФ еще не задействована в войне против Украины, а российские военно-воздушные силы до сих пор "обладают значительным потенциалом". Цорн утверждает, что это также "представляет угрозу для НАТО".

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Генеральный инспектор Бундесвера говорит, что у российских оккупантов до сих пор огромное количество боеприпасов, которые, хотя частично являются старыми и неточными, но наносят большие разрушения украинской гражданской инфраструктуре.

Также Цорн отметил, что войска страны-агрессора "продвигаются вперед" при поддержке массированного артиллерийского огня, хотя их наступление и замедлилось.

"Россия вполне способна расширить конфликт", – подчеркнул генерал.

Как сообщал Главред, президент России Владимир Путин якобы впервые в кулуарах признал, что развязанная им в Украине война провалилась, и эту проблему нужно срочно решать. Выход российский диктатор видит в создании нового "управляемого хаоса", то есть еще одной войны, из которой он выйдет победителем. В качестве жертвы хозяин Кремля рассматривает две страны - Грузию и Казахстан.

Ранее директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа не исключал, что если Путин поймет, что он окончательно проиграл войну в Украине, то он может напасть на страны Балтии.

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