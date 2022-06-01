Россия может открыть "второй фронт" на киевском направлении - тероборона

Россия может открыть второй фронт на Киевском направлении / Reuters

В дополнение к юго-восточному фронту, Россия может открыть в Украине "второй фронт" на киевском направлении.

При этом россияне могут учесть ошибки февраля и марта, которые произошли во время первого наступления на Киев, заявил в эфире национального телемарафона Единые новости представитель киевской бригады территориальной обороны ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, сейчас на границе с Беларусью сформированы новые батальонно-тактические группы ВС РФ.

"Сейчас на границе с Беларусью сконцентрированы новые подразделения российских военных и сформированы батальонно-тактические группы, а беспилотники пересекают границу с Украиной, пытаются вести разведку", – рассказал Ковалев.

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Он также подчеркнул, что до сих пор сохраняется угроза обстрела Киева баллистическими ракетами.

"Киевляне должны осознавать, что угроза с севера никуда не делась и расслабляться рано. Для Киева до сих пор существует угроза террористической операции, угроза обстрела баллистическими и крылатыми ракетами", – отметил представитель киевской терробороны.

Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

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