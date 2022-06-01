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Зеленский руководит обороной, используя систему Ставок - Подоляк

1 июня 2022, 15:58

Деятельность главы государства разделена на определенные направления, пояснил Михаил Подоляк.

зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский руководит основными блоками – военным, международным и экономическим, используя систему Ставок, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как подчеркнул он в интервью Интерфакс-Украина, деятельность главы государства разделена на определенные направления.

Существует военная Ставка верховного главнокомандующего, который занимается анализом оперативно-тактической обстановки на фронтах.

"Данная Ставка в регулярном формате координирует президента относительно поставок оружия, синхронизирует, если где-то кого-то надо "поджать" и так далее. Существует также генеральный штаб", - рассказал он.

По словам советника главы ОП, вторая Ставка – международная: "Ее обеспечивает целый ряд людей, поскольку это - постоянные в течение дня коммуникации со многими нашими партнерами для того, чтобы где-то интенсифицировать: поставки вооружения, финансовые вопросы, та же поддержка вступления в ЕС. Международная Ставка работает очень интенсивно. Это постоянная организация телефонных звонков, включения президента с публичными выступлениями".

Подоляк говорит, что экономическая Ставка работает с учётом тех или иных нарастающих кризисных проявлений, куда входят премьер-министр и первый вице-премьер, профильные заместители главы Офиса президента.

Среди прочего, она занимается анализом "по рабочим местам, стимулированию за счет кредитных ресурсов мелкого и среднего бизнеса, по восстановлению инфраструктуры, логистических маршрутов и т.д. ".

Также существуют "отдельные процедурные силовые Ставки, которые занимаются предупреждением вспышек насилия в связи с военным временем: мародёрства и так далее".

В данной структуре Совет национальной безопасности и обороны, как отметил Подоляк, является эффективным инструментом в части оценки рисков и предоставления аналитических и прогностических материалов Офису президента.

Говоря о главе Офиса Андрее Ермаке, Подоляк навал его "операционным директором президента".

"Ермак является операционным директором президента. Сюда входит организация и моделирование тех или иных процессов, когда нужно вовремя собрать людей и точно понимать, кто и какую функцию внутри ставки играет. Ермак в этом эффективен. Как операционный директор он точно понимает, что такие-то конкретные 10 человек будут эффективно обеспечивать в международном плане те или иные решения", - сказал Подоляк.

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Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

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После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 29 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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