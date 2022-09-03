Когда Россия перестанет угрожать Украине: прогноз военного эксперта / Reuters

Бойцы ВСУ сейчас мощно контратакуют на Юге страны, но украинцам-обывателям не стоит ожидать молниеносных успехов в войне против русских оккупантов. Такое мнение в эфире Апостроф TV высказал известный военный эксперт Петр Черник.

В перспективе, говорит специалист, после того, как ВСУ отвоюют захваченные РФ районы страны, Кремль все равно не оставит свои попытки захватить Украину.

По его мнению, украинский вопрос для путинского и всех последующих режимов будет всегда оставаться актуальным ‒ если Россия сохранится в нынешнем виде и составе. Черник полагает, что украинцы смогут хоть немного расслабиться, только если в явь воплотится хоть один из четырех сценариев.

Видео дня

"На мой взгляд, мы по-настоящему выдохнем при четырех обстоятельствах. Первое — РФ расчленяется на 15-20 государств. Второе — у них забирают ядерное оружие. Третье — то, что образуется на месте нынешней РФ, некая условная "русская республика", будет отсечена от дармовых ресурсов — нефти и газа — в Сибири. Четвертая — Украина вступает в НАТО", — сказал Черник.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов сообщал о том, что система украинской противовоздушной обороны построена в основном еще во времена СССР и потому не может сбивать абсолютно все ракеты, которыми Россия обстреливает Украину.

По словам эксперта, пока не закончится украино-российская война, не только Киев, но и вся Украина будет жить с постоянным ощущением опасности.

Позднее другой военный эксперт Николай Сунгуровский пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить из HIMARS по Крымскому мосту. По его словам, такие РСЗО можно зарядить оперативно-тактической ракетой с дальностью 300 километров. А без нее разрушить Крымский мост у ВСУ не выйдет.

Другие новости: