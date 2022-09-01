Контрнаступление ВСУ может затянуться на месяцы: в США назвали причину

ВСУ готовили контрудар несколько месяцев создавая условия, атакуя и нарушая логистику РФ.
Контрнаступление Вооруженных сил Украины на Южном направлении не будет молниеносным, заявили в американском Институте изучения войны.
Военные аналитики ISW обратили внимание на то, что время начала контрнаступления украинской армии полностью совпадает с ослаблением возможностей армии РФ в западной части Херсонской области.
"Контрнаступательные операции, которые продолжаются, очень вероятно, развернутся в течение следующих недель и, возможно, месяцев, поскольку украинские войска воспользуются условиями, которые они установили", – говорится в сообщении.
При этом уточняется, что военные действия в масштабах этого контрнаступления не увенчаются успехом, или провалом за день, или за неделю. Это связано с тем, что у ВСУ нет массы механизированных сил, которая потребовалась бы для проведения молниеносной операции по уничтожению российской обороны в Херсонской области.
В ISW также добавили, что ВСУ готовили контрудар нескольких месяцев создавая условия, атакуя и нарушая российские наземные линии связи, российское командование и управление, а также российские системы логистики на Херсонском направлении.
Напомним, украинские военные 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".
Позже в Вооруженных силах Украины призвали к тишине на информационном фронте по распространению информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявила Гуменюк.
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