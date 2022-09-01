Контрнаступление ВСУ может затянуться на месяцы: в США назвали причину

ВСУ перешли в контрнаступление на Херсонщине / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН

Контрнаступление Вооруженных сил Украины на Южном направлении не будет молниеносным, заявили в американском Институте изучения войны.

Военные аналитики ISW обратили внимание на то, что время начала контрнаступления украинской армии полностью совпадает с ослаблением возможностей армии РФ в западной части Херсонской области.

"Контрнаступательные операции, которые продолжаются, очень вероятно, развернутся в течение следующих недель и, возможно, месяцев, поскольку украинские войска воспользуются условиями, которые они установили", – говорится в сообщении.

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При этом уточняется, что военные действия в масштабах этого контрнаступления не увенчаются успехом, или провалом за день, или за неделю. Это связано с тем, что у ВСУ нет массы механизированных сил, которая потребовалась бы для проведения молниеносной операции по уничтожению российской обороны в Херсонской области.

В ISW также добавили, что ВСУ готовили контрудар нескольких месяцев создавая условия, атакуя и нарушая российские наземные линии связи, российское командование и управление, а также российские системы логистики на Херсонском направлении.

Напомним, украинские военные 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Позже в Вооруженных силах Украины призвали к тишине на информационном фронте по распространению информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявила Гуменюк.

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