Военный эксперт пояснил, что именно может спровоцировать гибель Путина

Владимир Путин / Фото https://ua.depositphotos.com/ pixabay.com

Классическое военное поражение русской армии практически наверняка приведет к смерти русского диктатора Владимира Путина. Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона.

"Мы должны трезво осознавать, что классическое военное поражение противника в Украине приведет к смерти Путина, и РФ станет на путь своего коллапса", ‒ рассказал он.

По словам Черника, действительно, бойцы ВСУ уже перехватили стратегическую инициативу у противника.

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"Противник не может навязывать нам логику своих боевых действий, и настоящим признаком того, что эта инициатива уже в наших руках, есть системное "табакокурение" российских военнослужащих и складывание "хлопка" на оккупированном Крымском полуострове. Однако, на мой взгляд, до стратегического перелома еще довольно далеко", ‒ подытожил эксперт.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов сообщал о том, что система украинской противовоздушной обороны построена в основном еще во времена СССР и потому не может сбивать абсолютно все ракеты, которыми Россия обстреливает Украину.

По словам эксперта, пока не закончится украино-российская война, не только Киев, но и вся Украина будет жить с постоянным ощущением опасности.

Позднее другой военный эксперт Николай Сунгуровский пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить из HIMARS по Крымскому мосту. По его словам, такие РСЗО можно зарядить оперативно-тактической ракетой с дальностью 300 километров. А без нее разрушить Крымский мост у ВСУ не выйдет.

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