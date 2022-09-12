Распад России уже пошел: Пионтковский объяснил буйные заявления Кадырова

Владимир Путин и Рамзан Кадыров / УНИАН и скриншот из видео

Известный российский публицист и оппозиционер Андрей Пионтковский объяснил странные заявления чеченского диктатора Рамзана Кадырова, сообщает проект "Гроші".

Кадыров накануне назвал ситуацию с боями на Харьковщине "интересной" и "пригрозил дойти до Одессы". На самом деле, говорит Пионтковский, чеченский диктатор чувствует, что распад России уже начался. И потому пытается себя обезопасить.

"Кадыров знает, что в случае ухода Путина его просто убьют силовики российские. Он понимает, к чему ведет война, что Путин потеряет власть. И это будет выгодно силовикам, на кого-то сбросить неудачи. И они сразу же расправятся с Кадыровым", ‒ считает Пионтковский.

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Многие эксперты, отметил Пионтковский, давно говорили о неизбежных последствиях поражения для России. Все эти последствия приведут к распаду страны-агрессора.

"Он (распад РФ ‒ Главред) начался с Кадырова. С серии его противоречивых заявлений", ‒ отметил Пионтковский.

Напомним, ранее Кадыров пригрозил российским властям джихадом из-за включения одной священной мусульманской книги в список экстремистской литературы. Министерство юстиции назвало экстремистской книгу "Сахих аль-Бухари", которую считают второй священной книгой ислама после Корана. В ней собраны детали биографии пророка Мухаммада.

Раньше Кадыров закатил истерику из-за то, что СБУ открыла уголовное дело против него по трем статьям. Он заявил, что якобы был готов "взять Киев", но Путин пока не дал приказ это сделать. Кадыров добавил, что у Путина давно есть план "пойти с войной против других стран Европы".

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