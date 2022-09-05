ВСУ разбили подразделения "ДНР": спецназовцы Кадырова позорно сбежали с поля боя

Спецназовцы Кадырова позорно сбежали с поля боя на Донбассе / скриншот, УНИАН

Украинские защитники продолжают успешно держать оборону в Донецкой области. Подразделения "Л/ДНР", которые были усилены бойцами полка специального назначения "Ахмат" были разбиты.

Как сообщил журналист Роман Цимбалюк, 2 сентября в ходе боевых действий была полностью уничтожена одна штурмовая группа, которая состояла преимущественно из военнослужащих 4 отдельной мотострелковой бригады (в/ч Л-74347, Алчевск) 2 АК.

"Подтверждена смерть 13 и ранения 19 военнослужащих. Попавшие в плен ВС Украины военнослужащие 4 омсбр рассказали, что их группа была усилена "Ахматовцами", большая часть из которых, почуяв неладное, бросили своих и убежали в тыл", - сообщил журналист.

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Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили командира отряда специального назначения российских оккупантов Василия Тонких. Офицер Росгвардии командовал подразделением "ДНР". Он был ликвидирован под Угледаром Донецкой области.

Также сообщалось, что в Украине "демилитаризовали" очередного младшего офицера армии РФ. Надир-Шах Акболатова был командиром шестой батареи второго гаубичного артиллерийского дивизиона 200-й артиллерийской бригады.

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