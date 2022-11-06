В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами, погиб 13-летний мальчик / Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Żukowicach

На юге Польши вблизи города Тарнов произошло ДТП с участием украинцев. Микроавтобус с украинцами перевернулся после столкновения с грузовиком.

В результате аварии погиб 13-летний мальчик. Еще нескольких пассажиров забрали из больницы с различными травмами. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что микроавтобус пытался объехать грузовик, который двигался впереди, однако перевернулся. После этого водитель грузовика начал тормозить, и в него врезалась легковушка.

6-летнего ребенка и его мать, которые были в микроавтобусе, госпитализировали. Среди всех пассажиров у них самые тяжелые травмы. Врачи осмотрели еще трех человек, которые были в микроавтобусе во время аварии.

Ранее сообщалось, что на Киевщине в Сквире Белоцерковского района водитель сбил двух девочек и пытался скрыться с места аварии. Водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на детей 6 и 8 лет.

Напомним, в Киеве на проспекте Академика Глушкова во время дорожного конфликта избили и застрелили водителя. Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели окровавленного мужчину. Оказалось, что во время дорожного конфликта был убит доброволец батальона теробороны Свобода Алексей Щербина.

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