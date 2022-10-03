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На Киевщине водитель сбил двух девочек на велосипедах и хотел сбежать

3 октября 2022, 20:19

Смертельная авария произошла сегодня в 17:07. Водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на детей 6 и 8 лет.

ДТП в Сквыре
В Сквыре водитель сбил двух девочек / t.me/andrii_nebytov

На Киевщине в Сквыре Белоцерковского района водитель сбил двух девочек и пытался сбежать с места аварии, говорится в заявлении начальника полиции Киевской области Андрея Небытова в Telegram.

Смертельная авария произошла сегодня в 17:07. Водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на детей 6 и 8 лет.

Мужчина продолжил движение, но не справился с управлением и въехал в дерево. После этого он выбрался из салона, пытался скрыться, но его остановили очевидцы ДТП.

Одна девочка погибла на дороге, вторую пытались спасти, но она тоже не выжила.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевской области и производит первоочередные необходимые следственные и процессуальные действия.

Водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания.

После вручения уведомления о подозрении следователи в обязательном порядке обратятся в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Главред писал о том, что в России погиб актер и режиссёр Сергей Пускепалис. Он попал в ДТП в Ярославской области. Авария произошла в Ростовском районе. По предварительным данным, в аварии погибли пассажир и водитель "Форда Транзит".

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