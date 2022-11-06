Путин может взорвать ядерку на востоке Украины: Макрон очень испуган - Daily Mail

Путин напугал Макрона ядерными угрозами / Коллаж фото Reuters, kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ядерным оружием "не нужно атаковать большие города, чтобы победить", это подтверждает ситуация, которая произошла в японских городах Хиросима и Нагасаки. Французские дипломаты обеспокоены таким заявлением и воспринимают это как намек на применение тактического ядерного оружия. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что такое заявление Путин сделал во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Макрон был невероятно встревожен таким заявлением.

"Это прозвучало как очень серьезный намек на то, что Путин может взорвать тактическое ядерное оружие на востоке Украины, оставив Киев невредимым. Кажется, это была суть его замечаний", – говорится в сообщении.

Путин также заявил, что в соответствии с оборонной доктриной РФ может применить ядерное орудие в ответ на возможную агрессию, которая будет осуществляться с применением оружия массового уничтожения или на агрессию, которая будет ставить под угрозу существование России.

Ядерная угроза со стороны РФ

Недавно бывший министр обороны США и директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что в начале полномасштабного российского вторжения вероятность применения тактического ядерного оружия по Украине составляла 1-5%. Сейчас эта цифра увеличилась и составляет 20-25%.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.

На фоне ядерного шантажа Кремля США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Прибытие модернизированной гравитационной авиабомбы B61-12 было первоначально запланировано на весну 2023 года, а теперь планируется в декабре этого года.

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