РФ готовит новый ракетный удар по Украине: Зеленский назвал вероятные цели

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Россия концентрирует свои силы для возможного повторения массированных ударов по инфраструктуре.

"В эти сутки оккупанты снова применяли иранские ударные дроны. Есть сбитые. Но, к сожалению, есть и попадание. Мы также понимаем, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре. В том числе и для этого России понадобились иранские ракеты. Готовимся отвечать", — подчеркнул он в ходе своего видеообращения.

"Но также, пожалуйста, заметьте: все чаще есть сообщения, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один носитель "Калибров". Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками", - сказал президент.

По его словам, "чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море. И обязательно будет такой день, когда мы сможем отчитаться, что обеспечили Украине полную защиту от российской угрозы как на море, так и в небе".

Ракетный террор РФ

Напомним, в понедельник, 31 октября, в столице Украины Киеве прогремели мощные взрывы. Их было слышно на правом берегу Днепра. Над городом поднялся дым.

Утром по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.

Позже в Сети появилось видео пролета одной из российских ракет, запущенных по Украине с Юга.

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