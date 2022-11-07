"Великая Россия" оказалась фейком, ее ждет крах — Ермак

Андрей Ермак / president.gov.ua

Пропаганда РФ долго строила миф о непобедимой российской армии, которая на самом деле оказалась не способна одолеть украинские силы обороны на поле боя, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Поэтому из-за своей слабости оккупанты РФ начали воевать с гражданским населением в Украине, написал он в своем Telegram.

"Многие российские фейки об их успехах на фронте, на Донецком направлении, завершаются жалобами на командование из-за больших потерь. Частичная мобилизация лишь продемонстрировала агонию. Забрасывание фронта неподготовленным "пушечным мясом" в надежде остановить наши силы – это новая реальность. Но остановить украинцев невозможно", — подчеркнул глава ОП.

Он также напомнил о том, что введенные против РФ санкции усугубляют технологическую отсталость российского военно-промышленного комплекса, в результате оккупанты вынуждены искать ракеты и боеприпасы в странах третьего мира.

"Великая Россия" оказалась таким же фейком, как и все, что выдумывала их пропаганда. Впереди – крах. И ответственность террористов. Наша армия двигается вперед, международная коалиция крепка, потому что только силой можно остановить врага", — добавил Ермак.

Напомним, недавно морпехи РФ обратились к главе Приморья с жалобой на свое командование, которое бросило их в "непонятное наступление" в районе Павловки Донецкой области, где они потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Кроме того, командование, по словам военнослужащих "это скрывает и занижает официальные цифры потерь, боясь ответственности".

В своем обращении морпехи также просили провести проверку ситуации и прислать в Украину независимую комиссию "не из Министерства обороны, где Мурадова крышует Герасимов". На это Кожемяко не ответил, — говорится в сообщении.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что против иранского режима, поставляющего оружие РФ, которое убивает мирных украинцев, необходимо действовать более жестко.

"Мне кажется, что необходимо не просто санкции, или эмбарго вводить, мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет и т.д. Не может такое государство безнаказанно это делать дальше", — отметил он.

Представитель ОП уверен в том, что Украина доведет до конца отношения с Ираном и в будущем будет более правильно строить отношения с подобными странами.

Смотрите материал ТСН о российско-иранском военном сотрудничестве

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