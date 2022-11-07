Уничтожение бригады морпехов РФ под Угледаром: в ВСУ раскрыли детали разгрома

ВСУ бьют оккупантов на фронте / 10-я горно-штурмовая бригада

Бойцы Вооруженных сил Украины почти полностью уничтожили бригаду морских пехотинцев оккупантов РФ возле Угледара в Донецкой области.

Как подчеркнул спикер группировки войск Восток Сергей Череватый в комментарии Каналу 24, 155 бригада россиян фактически потеряла боеспособность в боях под Павловкой.

По его данным, оккупантам нанесен значительный ущерб. Однако украинские подразделения сохранили там линию фронта, и врагу не удалось пройти.

"Восток Украины и в дальнейшем остается главным эпицентром войны. Здесь происходят самые горячие, самые активные, самые агрессивные бои. Враг атакует на Бахмутском, Авдеевском направлениях, пытается делать контратаки в Луганской области (Белогоровка, Невское) и всюду терпит неудачу", – добавил Череватый.

Бунт морпехов РФ под Угледаром

Напомним, морпехи РФ обратились к главе Приморья с жалобой на свое командование, которое бросило их в "непонятное наступление" в районе Павловки Донецкой области, где они потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Кроме того, командование, по словам военнослужащих "это скрывает и занижает официальные цифры потерь, боясь ответственности".

В своем обращении морпехи также просили провести проверку ситуации и прислать в Украину независимую комиссию "не из министерства обороны, где Мурадова крышует Герасимов". На это Кожемяко не ответил, — говорится в сообщении.

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