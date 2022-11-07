Попали в засаду ВСУ, бегут врассыпную: новые детали разгрома морпехов РФ под Угледаром

Уничтожение оккупантов в Павловке / Скриншот

Стали известны новые подробности разгрома оккупационных российских войск в районе населенного пункта Павловка на Угледарском направлении в Донецкой области.

Войска РФ несут большие потери, при этом спасаются бегством с поля боя. Соответствующее видео опубликовано в Сети.

На кадрах запечатлен подбиты российский танк из которого выпрыгивает экипаж и убегает врассыпную. Рядом проносится еще одна бронемашина оккупантов, спасаясь от огня ВСУ.

"Село Павловка. Российские танковые подразделения попытались продвинуться в н.п., но попали в засаду, устроенную украинскими защитниками. Один танк подбит, второй танк и экипаж подбитого бегут", — говорится в подписи к опубликованному видео.

/ Скриншот

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Бунт морпехов РФ под Угледаром

Напомним, морпехи РФ обратились к главе Приморья с жалобой на свое командование, которое бросило их в "непонятное наступление" в районе Павловки Донецкой области, где они потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Кроме того, командование, по словам военнослужащих "это скрывает и занижает официальные цифры потерь, боясь ответственности".

В своем обращении морпехи также просили провести проверку ситуации и прислать в Украину независимую комиссию "не из министерства обороны, где Мурадова крышует Герасимов". На это Кожемяко не ответил, — говорится в сообщении.

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