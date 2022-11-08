'Подразделение на ротации': в ОК 'Юг' потроллили россиян из-за 'боевых комаров'

В ОК "Юг" призвали "не трогать и не снимать комаров" / pixabay

Оперативное командование "Юг" отреагировало на заявления россиян о "боевых" украинских комарах. Граждан в шутку предупредили о возможных "ротациях" подразделений боевых комаров у них в квартирах.

"Официальное предостережение ОК "Юг". Если в вашей квартире летают комары - не трогайте, не снимайте и не выкладывайте. Возможно, это воинское подразделение на ротации", - написало ведомство в Facebook.

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Отметим, что до этого министр обороны Украины Алексей Резников потроллил постоянного представителя России при ООН Василия Небензю, который заявил, что Украина может распространять комаров, зараженных опасными вирусами.

"В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 000 комаров. Проект носит рабочее название "москиты против московитов", - написал Резников.

Напомним, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с докладом о деятельности биолабораторий США на территории Украины. По его словам, РФ получила "пакет документов", в которых речь идет об изучении распространения "опасных инфекций" через мигрирующих птиц, летучих мышей и комаров.

Также в России говорили о "боевых украинских гусях". Это произошло после того, как в Херсонской области российский самолет столкнулся в воздухе со стаей гусей. Очевидно, что несколько птиц невольно встали на пути российской военной машины. Однако в РФ это событие и стало основой для пропаганды.

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