"В Украине объявлена частичная мобилизация": Резников эпично потроллил россиян

Министр обороны Украины ответил на бред постдепа РФ при ООН Василия Небези.
Министр обороны Украины Алексей Резников потроллил постоянного представителя России при ООН Василия Небензю, который недавно заявил, что Украина может распространяться комаров, зараженных опасными вирусами.
В своем Twitter он отметил, что в Украине началась мобилизация, но призывать будут не украинцев.
"В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 000 комаров. Проект носит рабочее название "Москиты против московитов", - написал Резников.
Напомним, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с докладом о деятельности биолабораторий США на территории Украины. По его словам, РФ получила "пакет документов", в которых речь идет об изучении распространения "опасных инфекций" через мигрирующих птиц, летучих мышей и комаров.
Также в России говорили о "боевых украинских гусях". Это произошло после того, как в Херсонской области российский самолет столкнулся в воздухе со стаей гусей. Очевидно, что несколько птиц невольно встали на пути российской военной машины. Однако в РФ это событие и стало основой для пропаганды.
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