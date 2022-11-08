"В Украине объявлена частичная мобилизация": Резников эпично потроллил россиян

Резников эпично потроллил россиян / Фото facebook.com/reznikovoleksii

Министр обороны Украины Алексей Резников потроллил постоянного представителя России при ООН Василия Небензю, который недавно заявил, что Украина может распространяться комаров, зараженных опасными вирусами.

В своем Twitter он отметил, что в Украине началась мобилизация, но призывать будут не украинцев.

"В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 000 комаров. Проект носит рабочее название "Москиты против московитов", - написал Резников.

Напомним, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с докладом о деятельности биолабораторий США на территории Украины. По его словам, РФ получила "пакет документов", в которых речь идет об изучении распространения "опасных инфекций" через мигрирующих птиц, летучих мышей и комаров.

Также в России говорили о "боевых украинских гусях". Это произошло после того, как в Херсонской области российский самолет столкнулся в воздухе со стаей гусей. Очевидно, что несколько птиц невольно встали на пути российской военной машины. Однако в РФ это событие и стало основой для пропаганды.

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