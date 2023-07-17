Мужчина ради шутки сделал детям ДНК-тест, но раскрыл тайну 17-летней давности

Мужчина поделился своей историей в Сети. Такого нарочно не придумаешь.

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Мужчина ради шутки сделал детям ДНК-тест, но результаты разрушили его жизнь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Отец купил для своих близнецов наборы для анализа ДНК, чтобы просто поразвлечься. Однако после получения результатов выяснилась семейная тайна, которую жена пыталась скрыть.

В Сети он поделился своей историей, которая больше напоминает сериал, пишет dailyrecord.

"Мы с моей женой Келли знаем друг друга более 20 лет и женаты уже 18 лет. У нас есть 17-летние близнецы, и два дня назад я узнал, что они не мои", - признался он.

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Со своей будущей женой они познакомили на работе и уже через год поженились.

"Через пару месяцев после свадьбы мы сильно поссорились из-за того, в каком направлении мы хотим развивать наш бизнес, и я ушел из нашего дома. Через пару недель она пришла ко мне, и мы нашли компромисс. С тех пор мы были неразлучны. Примерно в это же время Келли забеременела", - признался мужчина.

"Мы прошли через все испытания, наш бизнес пережил несколько трудностей, но мы справились с ними вместе. Мы всегда были рядом, мы всегда могли положиться друг на друга. Я очень любил ее. Она была частью меня, и я даже не мог представить себе жизнь без нее", - продолжил мужчина.

По его словам, он доверял ей всем сердцем - до тех пор, пока результаты экспертизы ДНК не заставили его усомниться во всем.

"Она сказала мне, что во время ссоры в начале нашего брака она напилась и переспала со случайным парнем, и что с тех пор она мне не изменяла. Это предательство вывело меня из равновесия. Я сказал Келли, что мне нужно время, чтобы все это пережить, и сейчас я живу в гостинице. Я не знаю, что я вообще делаю - последние два дня прошли как в тумане. Я чувствую себя как зомби, совершенно не в состоянии что-либо чувствовать или воспринимать. Я не собираюсь бросать своих детей - может быть, я и не их отец, но я все равно их отец и я их очень люблю", - откровенно рассказал мужчина.

Пришло время серьезного разговора. Келли сказала ему, что ей даже в голову не приходило, что дети не могут быть не его.

"Она рассказала мне, что когда мы поссорились в самом начале нашего брака, она была зла на то, что я ушел из-за деловых разногласий, и, дождавшись моего возвращения, пошла в бар и напилась. Она подцепила какого-то парня и почти ничего не помнит из того, что произошло в ту ночь", - рассказал мужчина.

Сейчас они по-прежнему вместе. Их отношения наладились, но, как говорит обманутый мужчина, они никогда не станут такими, как прежде.

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