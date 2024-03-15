Рафинированное или нерафинированное: диетолог рассказала, какое масло полезнее

Главред выяснил, какое масло полезнее для организма человека: рафинированное или нерафинированное, и какое из них лучше использовать для жарки.

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Какое масло полезнее - разница между рафинированным и нерафинированным маслом / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео YouTube

Масло - это жирная жидкость, которая получается из растений или животных путем отжима или отстаивания. Это важный продукт в питании, косметике и медицине. Масло содержит жирные кислоты, витамины и другие полезные вещества, которые необходимы для организма.

В питании масло используется для жарки, приготовления соусов, заправок и консервирования продуктов. Различные виды масел имеют отличные вкусовые и ароматические свойства, что делает их популярными в кулинарии. Однако какое масло полезнее для организма человека рафинированное или нерафинированное? Нутрициолог и физиолог Ольга Дорош в своем Instagram рассказала, что надо учесть при выборе масла и, какое масло лучше подходит для жарки, а какое для салатов.

В чем польза растительного масла

Диетолог Ольга Дорош отмечает, что масло - это полезный для человека продукт. Положительные свойства масла объясняются содержанием в нем токоферолов, фосфолипидов, полифенолов, фитостеролов и тому подобное.

"И, возможно, вы даже слышали мнение "замените сливочное масло на масло, так полезнее", однако это не совсем так, потому что жиры из масла тоже нам нужны, но действительно животных жиров не стоит переедать", - отмечает она.

Общеизвестно, что масло имеет много полезных свойств, которые делают его важным продуктом в питании и уходе за кожей. Оно является источником жирных кислот, которые важны для организма, поскольку они необходимы для правильного функционирования клеток и органов. Некоторые жирные кислоты, такие как Омега-3 и Омега-6, необходимы для здоровья сердца и мозга.

Масло также содержит витамины, такие как витамин Е, который является антиоксидантом и помогает защищать клетки от повреждений, и витамины группы В, которые влияют на энергетический обмен организма. Кроме того, масло содержит различные фитостеролы, которые могут помогать снижать уровень холестерина.

Какое масло полезнее: рафинированное или нерафинированное

По мнению физиолога и нутрициолога Ольги Дорош, нерафинированные масла имеют свои преимущества, поскольку для их изготовления сырье, например, семена или орех, просто отправляют под пресс (иногда нагревают до 90 градусов), что позволяет сохранить большинство полезных веществ и придает маслу приятный аромат и выразительный вкус.

Однако, нерафинированные масла остаются непрочищенными от примесей, таких как пестициды, следы металлов, ароматические углеводороды, афлатоксины, диоксины, полициклические ароматические углеводороды и т.д., которые могут образовываться во время роста растения, транспортировки зерна и других процессов. Это затрудняет хранение нерафинированных масел и ограничивает возможность их сильного нагрева, что может способствовать образованию канцерогенов.

"Поэтому большая часть масел подвергается многоэтапной очистке, или рафинации, для обеспечения их безопасности и продолжительности хранения", - отмечает она.

В то же время, она отмечает, что рафинированное масло имеет определенные преимущества: оно более стабильно при хранении и термической обработке. Однако в процессе рафинации из него удаляются полезные вещества, естественно содержащиеся в масле, вместе с вредными примесями. Также рафинированное масло не имеет такого насыщенного аромата и вкуса, как нерафинированные виды.

Что такое рафинация

Нутрициолог Ольга Дорош объясняет, что рафинация заключается в удалении из масла всего, кроме жиров, чтобы повысить его точку дымления. Это нужно для того, чтобы было использовать масло при высоких температурах, не имея страха, что образуются канцерогены.

Дорош отметила, что нерафинированное подсолнечное масло начинает образовывать вредные вещества уже при 107 градусах, тогда как рафинированное можно безопасно нагревать до 232 градусов.

"Важно избегать нагрева масла выше точки его дымления и повторных нагревов. Например, нерафинированное масло лучше использовать для салатов и поливки готовых блюд, тогда как рафинированное можно использовать в термически обработанных продуктах при необходимости", - резюмирует она.

Смотрите видео о том, какое масло безопаснее для жарки:

Кто такая Ольга Дорош Ольга Дорош - дипломированный нутрициолог и физиолог, соучредитель школы здорового питания NODIET. Получила степень магистра на Биологическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, где изучала физиологию человека и животных. Свои знания по нутрициологии Ольга получила в Fitness Academy, Olimpia, USDA, Stanford University, LMU, и она получает сертификацию PN1. Занимается нутрициологией с 2015 года, имея за плечами 8 лет научной деятельности в области физиологии и медицины.

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