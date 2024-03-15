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Началось с 14 века: почему у мужчин и женщин пуговицы на одежде с разных сторон

Юрий Берендий
15 марта 2024, 11:44
Издавна пуговицы для мужских рубашек пришиваются с правой стороны застежки, а для женских - с левой. Эксперты назвали главную причину такого разделения.
Началось с 14 века: почему у мужчин и женщин пуговицы на одежде с разных сторон
Почему у мужчин и женщин пуговицы на одежде с разных сторон / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Интересно, что, несмотря на то, что пуговицы остаются неизменными на протяжении веков, не существует ни одной официально задокументированной причины, почему каждый пол имеет собственную ориентацию пуговиц. Но эксперты по истории моды, возможно, сузили ответ, пишет HuffPost.

Пуговицы как признак достатка

По словам Натали Гикс, дизайнера компании-производителя одежды Our Visn, "как элемент стиля и дизайна, а не функции, пуговицы были зарезервированы для состоятельных женщин, которые хотели украсить свой роскошный текстиль жемчугом и драгоценными камнями", в то время как другие выбирали "туники, похожие на фартуки" или "рубашки без косточек", которые можно было просто надевать, а не застегивать.

Почему у мужчин и женщин пуговицы находятся с разных сторон

Эксперты предполагают, что это, вероятно, связано с социальным статусом человека, особенно когда речь идет о женщинах.

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"Когда-то одеваться было большим делом, особенно если вы были состоятельными, - объясняет Скотт Либенберг, генеральный директор компании Tapered Menswear.

"У женщин часто были горничные, которые помогали им одеваться, поэтому наличие пуговиц слева облегчало работу для помощницы-правши", - отмечает он.

Мужчины же, по словам Либенберга, в основном одевались сами, и расположение пуговиц справа облегчало им этот процесс.

Гикс соглашается с этой теорией: "Благородные женщины носили тяжелые ткани, а платья могли иметь до шести слоев, поэтому слуга или служанка помогала им надевать многослойные наряды из юбок, бушлатов, корсета и другого нижнего белья, - объясняет она. "Поэтому пуговицы были установлены в противоположном направлении от стандартного для мужской одежды, поскольку служанка стояла перед своей хозяйкой и быстро одевала или раздевала ее".

Почему с 14 века ничего не изменилось

Сегодня наличие пуговиц на любой одежде не приводит ни к каким предположениям о потенциальной состоятельности владельца. Учитывая коммерциализацию и относительную легкость изготовления этого объекта, в 2024 году пуговицы будут практически везде.

"В 19 веке пуговицы больше использовались в повседневной женской одежде из-за развития швейных технологий, - объясняет Гикс. "Разница в расположении пуговиц между мужской и женской одеждой - это, по сути, пережиток 13-го века, который никогда не исправлялся. Дизайнеры создают новые образы [на основе - ред.] старых моделей", - отмечает она.

Кроме того, эксперты отмечают, что причиной такого разделения могут быть также и стандарты производства. По их мнению, конвейеру может быть легче понять, что это за рубашка [мужская и женская одежда - ред.] в соответствии с расстановкой пуговиц.

Какой бы ни была причина, в одном модные эксперты сходятся: расположение пуговиц, похоже, не влияет на то, как люди решают одеваться.

Что известно о HuffPost

HuffPost (до 2017 года - The Huffington Post; часто сокращенно HuffPo) - американский прогрессивный, новостной веб-сайт, имеющий локализованную и международную версии, сообщает Википедия.

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