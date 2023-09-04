Удивительно простой лайфхак, который поможет разгладить надоедливые пуговицы на одежде

Не стоит гладить пуговицы на лицевой стороне, достаточно сделать это с изнанки.

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Как разгладить пуговицы на одежде / Коллаж Главред, фото скиншот TikTik ( laurastar_official)

Для большинства людей глажка - достаточно простое занятие, но для некоторых она может оказаться сложной задачей. Несмотря на отсутствие определенных правил глажки, существуют эффективные способы облегчить эту работу.

К числу лучших советов по глажению относятся: выворачивание одежды наизнанку во избежание появления следов от утюга, недопущение перевешивания крупных вещей через края гладильной доски, так как они снова начнут мяться, и глажка длинными движениями, так как это лучше устраняет складки, не растягивая волокна.

По мнению одного из профессионалов, есть ошибка, какую совершает большинство при глажке рубашек. В видеоролике, размещенном на странице TikTok мужчина показал распространенную технику, которую большинство людей используют неправильно.

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"Если вы гладите рубашку, как я, то, скорее всего, гладите вокруг пуговиц, избегая их. К сожалению, я не могу сказать, что так делать нельзя", - объясняет он.

Чтобы прогладить этот участок, он предлагает вывернуть рубашку наизнанку. Затем расположить утюг в том месте, где проходят пуговицы, и прогладить их.

После этого он перевернул рубашку на лицевую сторону и показал, как пространство между пуговицами стало абсолютно гладким и без складок.

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