Сколько должно быть подушек на супружеской кровати: что говорят приметы

Наши предки верили, что такой важный атрибут сна, как подушка, влияет на благополучие человека и отношения супругов.

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Сколько должно быть подушек на супружеской кровати/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Издавна сну придавалось особое значение, а с предметами, предназначенными для сна, связано много примет. В частности, немало примет касается одного из главных атрибутов этого важного для человека процесса – подушки.

Наши предки верили, что подушка может накапливать энергетику, и поэтому она может влиять на человека, который на ней спит.

Один из самых частых вопросов, которые возникают относительно этого предмета – сколько должно быть подушек на супружеской кровати.

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В некоторых народных приметах говорится, что количество подушек на кровати может влиять на судьбу и здоровье человека. Кроме этого, их количество влияет и на отношения между мужем и женой.

Так, считалось, что в супружеской постели не должно быть трех подушек, ведь это поставит под угрозу семейные отношения и приведет к расставанию. Поэтому, если кто-то из супругов привык спать на двух подушках в то время, как его вторая половинка спит на одной, то первому стоит отказаться от такой привычки.

Но в то же время древние верования говорят, что если влюбленная пара спит вместе на одной подушке – то это помогает увеличить энергию любви и страсти между партнерами, принести гармонию и единство в отношения, поделиться энергией с партнером и усилить интуитивное понимание своей второй половинки.

Также древние приметы говорят, что пара должна укрываться одним одеялом, ведь если влюбленные спят под разными одеялами, то это может привести к расставанию.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя спать на двух подушках согласно древним приметам и какую беду это может навлечь. Если спать на двух подушках, то это будет иметь негативные последствия, говорят древние приметы.

Также ранее мы рассказывали, почему нельзя выносить мусор вечером – о какой опасности предупреждает древняя примета.

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