Почему нельзя выносить мусор вечером: о какой опасности предупреждает древняя примета

На ночь мусор лучше не выносить, ведь, согласно древним приметам, это может обернуться серьезными негативными последствиями.

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Почему нельзя выносить мусор вечером/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, ua.depositphotos.com

Наши предки по особому относились к периоду времени вечером и ночью. Предки верили, что с наступлением темноты активизируются нечистые силы. Поэтому многие виды работы нельзя было делать в это время. Именно эта причина касается также того, почему нельзя выносить мусор вечером.

С древности существовала примета, что нельзя выносить мусор из дома, если солнце уже село за горизонт. Если вы планировали это сделать, но по определенным причинам не успели до захода солнца, то стоит подождать до утра, и выполнить это дело уже в утреннее время.

Такой запрет объяснялся тем, что выбрасывая мусор вечером или ночью есть риск привлечь к себе и всем членам семьи негатив, который принесет в вашу жизнь неприятности – как финансовые, так и в других сферах. Дома между членами семьи могут возникать ссоры и конфликты, которые потом могут углубляться.

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Считалось, что такие действия могут привести к потере счастья и успеха. Также приметы говорят о том, что вместе с мусором, который вы выбрасываете в темное время суток, есть риск выбросить успех и радость, поэтому лучше подождать до утра.

Но есть еще одно объяснение такой приметы. Считалось, что именно после захода солнца проводят свои обряды ведьмы и колдуны. При этом они могут использовать предметы, которые найдут в выброшенном мусоре. Заговоренные выброшенные предметы они могут принести под дверь предыдущему владельцу, чтобы навести порчу.

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