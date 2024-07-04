Это улучшит ваш сон и здоровье: как постирать подушку в домашних условиях

Подушки не входят в перечень вещей, которые мы регулярно стираем в стиральной машинке, или вручную. А зря, ведь очистка подушки может спасти здоровье.

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Как часто нужно стирать подушки дома / Коллаж: Главред, фото: flickr

Все мы привыкли время от времени менять постель на кровати, однако мало кто задумывается о том, чтобы постирать и подушки, ведь их состояние напрямую влияет на наше здоровье. Как рассказали на канале Mattress Clarity в YouTube, чистота подушки определяет качество вашего сна и состояния кожи, особенно на лице.

"Даже если вы пользуетесь наволочкой, грязь, пот, слюна, жир с лица и клетки кожи могут поглощаться через наволочку и попадать в подушку. Если вы не будете поддерживать ее в чистоте, все перечисленные загрязнители со временем будут накапливаться и подушка станет не только негигиеничной, но и хуже по качеству", - говорится в видео.

Ведущая канала советует стирать подушки хотя бы раз в 4-6 месяцев, чтобы сохранить свое здоровье и самочувствие на высоком уровне. Но просто забросить их в барабан стиральной машины нельзя, этим можно просто испортить подушки.

Как стирать подушки в стиральной машине

Если вы хотите постирать подушки в стиральной машине, то специалисты советуют в первую очередь равномерно разместить их в барабане. Кроме этого важно выбрать деликатное средство для стирки, а к подушкам забросить еще и теннисные мячики в носках, которые соберут на себя все катышки или остатки волос.

Смотрите видео, как правильно и для чего стирать подушки:

Какую же программу выбирать для стирки подушек? Специалисты советуют включать холодный цикл деликатной стирки. Но учтите, что в машинке можно стирать только подушки из полиэстера, микроволокна, пуха, или его альтернативы.

Как стирать подушки вручную

Если у вас подушки из твердого поролона, или других необычных плотных наполнителей, то стирать их можно только вручную, чтобы в подушке не задержалась вода и не размножались бактерии. Нанесите немного моющего средства на губку и осторожно нажимайте на пятна на подушке. Когда все пятна будут вычищены, оставьте подушки сохнуть на свежем воздухе столько времени, сколько нужно будет для полного высыхания.

Что такое Mattress Clarity? Mattress Clarity - независимый YouTube-канал, специалисты которого снимают видео об обзорах на матрасы, а также делятся полезными лайфхаками по уходу за постельными принадлежностями. На канал подписаны более 60 тысяч пользователей.

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