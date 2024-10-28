Пятна от макияжа больше не проблема: секретная жидкость устранит стойкие загрязнения

Вы узнаете:
- Как вывести пятна от макияжа
- Какое средство устранит загрязнения на замше
Любимая рубашка, юбка или платье испачкались, и на красивом материале можно увидеть грязное пятно? Без паники! Такая маленькая "авария" случается со всеми и вовсе не означает, что одежду теперь можно только выбросить. Блогер Mama Mila раскрыла лайфхак, который поможет вывести пятна на одежде или обуви с помощью мицеллярной воды.
Блогер рассказала, что мицеллярная вода благодаря своему составу способна растворить различные загрязнения.
Удаление пятен на замше
Замша является довольно требовательным материалом, который нуждается в постоянном уходе, а грязные пятна на светлых кроссовках будут очень заметны. Чтобы не повредить структуру материала народными средствами - воспользуйтесь мицеллярной водой.
Жидкость следует нанести на ватный диск и легонько попробуйте протереть загрязненное место. Мицеллярная вода растворит грязь, а обувь сразу станет чистой.
Как удалить пятно мицеллярной водой: смотрите видео
Удаление пятен от макияжа на одежде
Иногда во время нанесения макияжа страдает одежда. Лучше ее, конечно, прикрывать специальными салфетками. Если же случайно испачкались вещи косметикой, то мицеллярная вода с легкостью выведет стойкие загрязнения от косметики.
Чтобы убрать пятно с одежды, стоит нанести мицеллярную воду на ватный диск и протереть загрязненное место. По словам блогера, пятно должно исчезнуть.
Также пятна от макияжа можно вывести пенкой для бритья. Необходимо нанести ее на пятно и оставить на десять минут. По истечении этого времени забросьте вещь в стиральную машинку. Лучше всего поставить режим ручной стирки. По такой же схеме можно воспользоваться и содой.
Что известно о блогере Mama Mila
Блогер Mama Mila (mama_mila_au) - инфлюенсер, которая активно делится контентом о воспитании детей, семейной жизни, а также дает советы по уходу за собой и домашними делами.
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