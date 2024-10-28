Пятна от макияжа больше не проблема: секретная жидкость устранит стойкие загрязнения

Мицеллярная вода, как ни странно, заменяет собой бытовую дорогостоящую химию. Жидкость справляется со многими проблемами в быту.

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Эти лайфхаки значительно облегчат вам жизнь / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как вывести пятна от макияжа

Какое средство устранит загрязнения на замше

Любимая рубашка, юбка или платье испачкались, и на красивом материале можно увидеть грязное пятно? Без паники! Такая маленькая "авария" случается со всеми и вовсе не означает, что одежду теперь можно только выбросить. Блогер Mama Mila раскрыла лайфхак, который поможет вывести пятна на одежде или обуви с помощью мицеллярной воды.

Блогер рассказала, что мицеллярная вода благодаря своему составу способна растворить различные загрязнения.

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Удаление пятен на замше

Замша является довольно требовательным материалом, который нуждается в постоянном уходе, а грязные пятна на светлых кроссовках будут очень заметны. Чтобы не повредить структуру материала народными средствами - воспользуйтесь мицеллярной водой.

Жидкость следует нанести на ватный диск и легонько попробуйте протереть загрязненное место. Мицеллярная вода растворит грязь, а обувь сразу станет чистой.

Как удалить пятно мицеллярной водой: смотрите видео

Удаление пятен от макияжа на одежде

Иногда во время нанесения макияжа страдает одежда. Лучше ее, конечно, прикрывать специальными салфетками. Если же случайно испачкались вещи косметикой, то мицеллярная вода с легкостью выведет стойкие загрязнения от косметики.

Чтобы убрать пятно с одежды, стоит нанести мицеллярную воду на ватный диск и протереть загрязненное место. По словам блогера, пятно должно исчезнуть.

Также пятна от макияжа можно вывести пенкой для бритья. Необходимо нанести ее на пятно и оставить на десять минут. По истечении этого времени забросьте вещь в стиральную машинку. Лучше всего поставить режим ручной стирки. По такой же схеме можно воспользоваться и содой.

Что известно о блогере Mama Mila Блогер Mama Mila (mama_mila_au) - инфлюенсер, которая активно делится контентом о воспитании детей, семейной жизни, а также дает советы по уходу за собой и домашними делами.

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