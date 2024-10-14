Не останется малейшего следа: как вывести пятно от шоколада с одежды

Самое простое средство, чем можно отстирать шоколад от одежды, у хозяек прямо под руками.

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Как отстирать шоколадный соус и шоколад с одежды / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Если у детей шоколад ассоциируется с радостью и наслаждением, то у их родителей, скорее, с проблемными загрязнениями на одежде и мебели. Однако, пользователи Reddit поделились простыми способами, как постирать шоколад с дивана, или штанов.

Если вы заметили свежее пятно от шоколада на своей одежде, лучше всего действовать быстро. Для начала осторожно соскребите остатки шоколада ножом или ложкой, чтобы не втирать его в ткань.

Следующим шагом подставьте загрязненный участок под струю холодной воды, держа ткань с изнанки. Горячая вода может только ухудшить ситуацию, поэтому температура здесь важна.

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Далее нанесите небольшое количество средства для мытья посуды или жидкого мыла на пятно. Легко потрите ткань пальцами и оставьте на 5-10 минут. После того, как средство сделает свое дело, постирайте одежду в стиральной машине при температуре, рекомендованной для вашей ткани. В большинстве случаев пятно исчезнет после первой стирки.

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С тем, как удалить старое пятно от шоколада, будет несколько труднее. Но это не значит, что от него невозможно избавиться. Спасет от загрязнений вашу одежду обычная сода или уксус.

Нанесите пасту из пищевой соды и воды или смочите пятно раствором уксуса. Легко потрите щеткой и оставьте на 15 минут. После этого постирайте вещь в правильной машинке, как обычно.

Не во всех случаях вам удастся с первого раза очистить одежду от загрязнения и волноваться, почему шоколад не отмывается не стоит. Попробуйте повторно использовать вышеуказанные методы.

Они должны помочь и в том случае, если вы ищете, как постирать шоколадный соус, или можно ли постирать какао.

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