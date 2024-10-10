Самые сложные пятна на одежде исчезнут сразу: женщина показала действенный метод

Женщина в Сети поделилась действенными методами по очистке стойких пятен на одежде.

https://glavred.info/life/nayskladnishi-plyami-na-odyazi-zniknut-vidrazu-zhinka-pokazala-diyeviy-metod-10604189.html Ссылка скопирована

Как вывести пятна с одежды / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash

Часто на любимой одежде может появиться неприглядное пятно. Независимо от того, это еда, которая выпала изо рта, макияж, который решил обнять вашу верхнюю часть вместо вашего лица, или просто старая грязь - эти следы могут стать настоящей проблемой, особенно на деликатных тканях или светлых цветах.

Несмотря на то, что в магазинах сейчас множество различных средств, которые предназначены для удаления пятен, однако они могут стоить дорого, а результат не обещает быть 100%. Эксперт по уборке поделилась простым методом удаления пятен с помощью вещей, которые, наверное, уже есть в вашем доме, говорится в материале Mirror.

Лиан Ниланд, которая посвящает свое время обучению других, как убирать и упорядочивать свои дома, утверждает, что может удалить пятна от макияжа и пота со своей одежды за считанные секунды.

видео дня

Как сделать средство от пятен на одежде / Инфографика: Главред

Блогер в Instagram рассказала советы на своей странице и раскрыла, что использует лак для волос, чтобы избавиться от пятен от помады или макияжа на лице.

"Лак для волос может помочь удалить пятна от макияжа с одежды благодаря своим свойствам растворителя - этанола, ацетона или глицерина и способности расщеплять масла", - пояснила блогер.

Гуру уборки также советует вылить лимонный сок на футболки или спортивное снаряжение, чтобы избавиться от надоедливых желтоватых пятен, оставшихся от пота.

"Лимонный сок может помочь удалить пятна от ямок благодаря своей кислотности. Эта кислотность помогает расщепить и растворить щелочные соединения, которые вызывают пятна", - пояснила женщина.

Лианн также отметила, что лимонный сок следует наносить на белую одежду, а не на цветную.

Смотрите видео о том, как вывести сложные пятна на одежде:

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред