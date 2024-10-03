Будет оставаться свежей и хрустящей: лайфхак, как хранить морковь

Морковь будет оставаться свежей дольше благодаря простому способу хранения.

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Как хранить морковь / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Морковь может быстро покрыться плесенью. Но есть интересный способ её хранения, который занимает менее 10 минут, пишет Express.co.uk.

Почему морковь быстро портится

Причина быстрой порчи моркови заключается в том, что она имеет высокое содержание воды, и если хранить её неправильно, влага внутри этих овощей может привлекать бактерии, плесень и споры грибков.

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Как правильно хранить морковь

Эми Кросс, эксперт и основательница The Cross Legacy, поделилась простым методом хранения, который занимает 10 минут, но может помочь моркови храниться дольше до четырех недель.

"Мои рекомендации по хранению моркови в холодильнике до месяца основаны на использовании целой морковки. Это то, что я рекомендую для того, чтобы она хранилась дольше, чтобы у вас всегда была вкусная, хрустящая морковь под рукой", - сказала она.

По словам Эми, лучший способ хранить морковь и предотвратить её порчу - это хорошо вымыть её в уксусе, а затем хранить в герметичном контейнере в холодильнике.

Это может показаться странным, но уксус содержит кислоту, которая обладает естественными антимикробными свойствами, и мытье моркови в этом растворе убьет бактерии, которые часто становятся причиной порчи.

Что сделать, чтобы морковь дольше оставалась свежей

Все, что вам нужно сделать, это наполнить большой сосуд прохладной водой, а затем добавить туда около 60 мл уксуса.

Перед тем, как положить морковь в емкость, установите таймер на две минуты и не погружайте её дольше, чем на несколько минут, иначе это может привести к появлению уксусного привкуса в овоще.

"Убедитесь, что вы установили таймер на две минуты, именно столько времени нужно для замачивания. Как только две минуты закончатся, достаньте морковь и промойте её", - подчеркнула эксперт.

После промывки, выложите морковь на полотенце или лист бумажного полотенца. Оставьте морковь сушиться на воздухе, но убедитесь, что она полностью высохла, прежде чем класть её в холодильник, поскольку она может заплесневеть, если на ней будет избыток влаги.

"Когда вы будете придерживаться этих шагов, ваша сырая морковь будет свежей и хрустящей в течение целого месяца! Кроме того, морковь будет готова к нарезке, измельчению или перекусу в дороге для всей семьи", - добавила Эми Кросс.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике / Инфографика: Главред

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