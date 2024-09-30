Простоит до весны: как правильно хранить лук - хитрый лайфхак

Лук обычно имеет длительный срок хранения, но его можно продлить с помощью "хитростей", пишет Express.co.uk.
Где хранить лук
Владелец YouTube канала Джерри Джеймс Стор сказал: "Я собираюсь поговорить с вами о том, как правильно хранить лук. Если вы сделаете это правильно, вы сможете хранить его до шести месяцев".
По его словам, лук ненавидит пребывание в холодильнике, это первое - никогда не кладите его в холодильник. Если вы это сделаете, он сгниет и станет кашеобразным.
Если у вас есть кладовка, рекомендуется хранить лук в ней, поскольку там есть достаточная циркуляция воздуха.
"Вентиляция очень важна, потому что лук сам по себе выделяет много влаги", - отметил эксперт.
С какими овощами нельзя хранить лук
Отмечается, что лук не стоит хранить рядом с картофелем.
"Из-за влаги и газа этилен, который выделяет лук, картофель начинает прорастать. Продукты, которые можно хранить рядом с луком - это чеснок, поскольку они любят одинаковые условия", - добавляет эксперт.
В чем хранить лук
Если вы покупаете лук в полиэтиленовом пакете, то важно вынуть его.
Несмотря на вентиляционные отверстия в пакете, их недостаточно, чтобы сохранить лук свежим, поэтому лучше вынуть его и положить в сетку или сетчатый пакет.
Это способствует лучшему доступу воздуха, снижая уровень влаги.
Можно ли замораживать лук
Если у вас осталось много лука, замораживание - отличный способ сохранить его дольше. Однако, перед замораживанием его следует нарезать кубиками или ломтиками.
Стоит заметить, что замораживание этого овоща также может привести к тому, что весь холодильник будет пахнуть луком, поэтому убедитесь, что вы правильно храните его в контейнере.
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