Для чего опытные хозяйки кладут лук в унитаз: интересная хитрость

Унитаз можно помыть простыми домашними средствами без химии.

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Как помыть унитаз / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Туалет нужно мыть регулярно и тщательно, чтобы предотвратить развитие опасных микробов и бактерий. В частности, очистить унитаз можно и с помощью лука.

Как помыть унитаз домашними средствами

Автор YouTube канала "Советы для дома" рассказала, что можно приготовить раствор из лука, который уберет всю грязь.

"Если вы хотите, чтобы ваш унитаз был идеально чистый, положите в унитаз лук, а точнее, вылейте в унитаз луковый сок. Дело в том, что лук прекрасно подходит для дезинфекции. В нем содержатся фитонциды, которые убивают или подавляют рост и развитие бактерий, грибов и вирусов", - сказала она.

Как приготовить раствор для мытья унитаза

Для этого нужно очистить и порезать лук. Переложить его в блендер, добавить 100 мл воды и хорошо измельчить. Готовую массу нужно переложить в сито и отделить луковый сок.

К соку нужно добавить 1 столовую ложку соды и хорошо перемешать. Готовую смесь вылейте в унитаз, распределите по стенкам и оставьте на 30 минут. Когда время выйдет, еще раз хорошо потрите стенки унитаза и слейте воду.

Смотрите видео, как легко помыть унитаз без химии:

Что известно о YouTube канале "Советы для дома"? "Поради для дому" - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

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