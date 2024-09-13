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Чем можно убрать скотч с пола: очень простой, но рабочий способ

Андрей Ганчук
13 сентября 2024, 08:38
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Что хорошо убирает следы от скотча – простое подсолнечное масло, вы можете сами попробовать метод на практике, чтобы убедиться, насколько он эффективен.
скотч линолеум
Чем оттереть пятна на линолеуме от въевшегося двухстороннего скотча / Скриншот YouTube

Многим хорошо известно, как старый скотч въедается в поверхности. Порой его пытаются отмыть от пола различными средствами, которые далеко не всегда помогают. Поэтому возникает вопрос, чем убрать следы скотча с линолеума и сам застарелый скотч, кусками прилипший к поверхности. Мы расскажем об одном из способов, который нашли для вас в интернете.

Автор YouTube-канала PRO АКВАРИУМ LIFE показал, как он на практике справился с проблемой дома, и объяснил, какой способ здесь лучше всего подойдет.

Как оттереть скотч от линолеума

Понадобится подсолнечное масло

Наливаем подсолнечное масло на место, где старый прилипший скотч. Промакиваем губкой и оставляем так постоять примерно 15 минут. Автор, судя по его словам, оставил впитываться масло на 30 минут.

Оттираем скотч от линолеума

Разнообразными движениями оттираем скотч. Тереть нужно жесткой стороной губки.

Спустя несколько минут работы поверхность должна полностью очиститься.

Далее можно смыть следы масла губкой, водой и моющим средством.

Смотрите видео, как отмыть старый и въевшийся скотч и его следы с линолеума:

Что такое PRO АКВАРИУМ LIFE?

PRO АКВАРИУМ LIFE – канал на YouTube, который посвящен аквариумам и рыбкам. Также автор публикует и лайфахки. У канала более 4,5 млн просмотров, указано в описании.

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