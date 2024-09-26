Будет оставаться свежей 'всю зиму': как правильно хранить картофель

Картофель, как домашний, так и купленный в супермаркете, нуждается в правильном хранении.

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Как хранить картофель / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

С помощью одного простого метода хранения, который защищает картофель от влаги и плесени, овощ может простоять на вашей кухне "целую зиму", пишет Express.co.uk.

Как правильно хранить картофель

Влатка Лейк, эксперт по хранению на Космической станции, назвала несколько советов, как правильно хранить осенние овощи.

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Она рассказала о хитром лайфхаке, который позволяет любителям картофеля остановить гниение овоща на несколько недель, а то и месяцев.

Картофель, как домашний, так и купленный в супермаркете, нуждается в правильном хранении, чтобы предотвратить его прорастание, размягчение или, что еще хуже, появление плесени.

По словам Влатки, картофель дольше всего хранится в прохладном, сухом, темном месте, поскольку воздействие света и влаги может привести к его гниению. То же касается и других корнеплодов, таких как морковь и репа.

"Хранение овощей таким образом гарантирует, что они будут храниться в течение нескольких недель, а возможно, и всей зимы", - сказала она.

В отличие от многих других овощей, картофель также нуждается в хорошем проветривании, поэтому лучше избегать использования герметичных контейнеров для хранения картофеля.

Можно ли хранить картофель в холодильнике

Издание сообщает, что хранить картофель в холодильнике безопасно. Но очень важно защитить картофель от влаги перед тем, как положить его в холодильник, поэтому не мойте его заранее, а вместо этого протрите сухой тряпкой от грязи.

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