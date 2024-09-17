Как хранить разрезанную тыкву: способ для холодильника и морозилки

При правильном хранении в холодильнике тыква может оставаться свежей до пяти дней, а при заморозке - до года.

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Как хранить разрезанную тыкву / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Уникальный вкус и текстура тыквы могут улучшить практически любое блюдо. Тем не менее перед поваром возникает проблема — поскольку тыквы часто бывают огромными, использование целого фрукта в одном блюде является, мягко говоря, амбициозным. Следовательно, крайне важно знать, как сохранить этот восхитительный фрукт после того, как он был разрезан. Самые простые и эффективные методы - охлаждение или заморозка.

К слову ранее полезные рецепты из тыквы опубликовала американский диетолог Лиззи Стрейт. Детальнее читайте в материале: Что приготовить из тыквы: вкусные рецепты на завтрак, обед или ужин.

Как хранить разрезанную тыкву

Самое главное при охлаждении — сохранить влагу в тыкве, чтобы она оставалась сочной и ароматной. Поэтому важно плотно обернуть срезанную часть тыквы пищевой пленкой.

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Если вы уже нарезали или измельчили тыкву, хранение кусочков в герметичном контейнере перед охлаждением сохранит ее свежесть.

При правильном хранении в холодильнике тыква может оставаться свежей до пяти дней. Если нужно сохранить тыкву на более длительный срок, лучше заморозить ее.

Как долго хранятся овощи и фрукты в морозилке / Инфографика: Главред

Можно ли хранить тыкву в морозилке

Различные методы заморозки могут сохранить тыкву свежей в течение 6–12 месяцев. Первый и самый быстрый способ - это заморозка кусочков тыквы в сыром виде.

Сначала нарежьте тыкву на кусочки желаемых размеров. Чтобы они впоследствии не слиплись, выложите их на поднос и заморозьте в таком виде, а потом сложите в пакеты. Этот метод идеально подходит для блюд, в которых понадобятся кусочки тыквы целиком, например, в рагу или жарком.

Перед заморозкой кусочки тыквы можно бланшировать.

Тыкву также можно заморозить в виде пюре. Для этого тыкву запеките, остудите, разомните в пюре. Далее - разложите в формочки для кексов или для льда и отправьте в морозилку на пару часов.

Как только тыква застынет, выньте порции из лотка и поместите их пакет или контейнер.

При любом способе заморозки у вас получится сохранить вкус и полезные элементы тыквы, поэтому каким способом воспользоваться – выбирайте на свой вкус.

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