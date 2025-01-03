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Как распушить флис после стирки в домашних условиях: простые и действенные методы

Анна Косик
3 января 2025, 15:15
57
Как снова сделать флис пушистым знает далеко не каждая опытная хозяйка, хотя это довольно просто.
Флис, стиральная машина
Как постирать флисовую кофту, чтобы она села / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Что сделать, чтобы распушить флис
  • Как стирать флисовые вещи, чтобы он сел

Флисовая одежда в зимний период - настоящий мастхэв, ведь сочетает в себе комфорт, легкость и тепло. Однако ухаживать за вещами из этого материала не так просто, из-за чего возникают ситуации, когда хозяйки не понимают, как стирать флис чтобы он сел, или же наоборот распушить его.

Главред узнал от пользователей Reddit, садятся ли флисовые изделия во время стирки, что с этим делать и как правильно обходиться с одеждой из этого материала, чтобы она не потеряла свой вид.

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Для начала стоит понимать, можно ли стирать флис при 60 градусах в стиральной машинке. На самом деле не рекомендуется использовать настолько высокую температуру, чтобы не повредить структуру материала. Зато оптимальной температурой для стирки флиса называют 30-40 градусов.

Обычно флисовые изделия не подвержены значительной усадке, если соблюдать правила стирки. Однако, если вы хотите, чтобы флис сел, необходимо придерживаться следующих советов:

  • Стирайте при температуре 40-50°C (но не выше 60°C).
  • Сушите изделие в машинке с умеренным нагревом.

Если же вы ищете, как наоборот вернуть форму флисовым вещам после стирки, то расчешите изделие с помощью мягкой щетки для одежды и сушите его естественным путем, избегая прямого солнечного света.

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