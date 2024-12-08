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Знают не все: какую одежду стоит выворачивать перед каждой стиркой

Марина Фурман
8 декабря 2024, 03:01
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Выворачивать одежду перед стиркой - это простой шаг, который делает процесс более эффективным и продлевает срок эксплуатации ваших вещей.
Знают не все: какую одежду стоит выворачивать перед каждой стиркой
Как правильно стирать темную одежду / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

  • Какие вещи нужно обязательно выворачивать перед стиркой
  • Как ухаживать за темными и цветными вещами во время стирки

Многие не придают значения мелким деталям во время стирки, но некоторые из них могут существенно повлиять на результат. Например, некоторые люди не выворачивают одежду наизнанку перед стиркой, хотя это простой шаг, который приносит немало пользы, передает Better Homes & Gardens.

Главред узнал, что вывернутая наизнанку одежда защитит от потери цвета, что особенно важно для темных и ярких вещей.

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Кроме того, одежду с бисером или другими украшениями, в том числе деликатными пуговицами, лучше постирать наизнанку, чтобы избежать повреждений.

Темная одежда

Вещи темных или черных цветов могут быстрее терять свою яркость во время стирки. Поэтому перед процедурой их лучше выворачивать. Кроме того, лучше всего стирать темные ткани в холодной воде и использовать режим с более низкой температурой.

Яркие цвета тканей

Яркие ткани с принтом могут со временем потускнеть из-за постоянного контакта с водой, моющими средствами и пятновыводящими жидкостями. Выворачивание таких тканей перед стиркой поможет сохранить цвет и узоры, не давая им потускнеть из-за многократных стирок.

Стирка в холодной воде и избегание сушки на высокой температуре также может помочь защитить яркие цвета и узоры от выцветания.

Одежда для тренировок

Прежде всего, речь идет о вещах, которые вы одеваете для тренировок. Кожное сало, пот и грязь накапливаются изнутри, а потому, если не вывернуть такую одежду, то она плохо очистится. На вещах могут развиваться бактерии, которые провоцируют неприятный запах.

Пижама, нижнее белье и носки

Как и в одежде для тренировок, внутренняя часть пижамы, нижнего белья и носков - это место наибольшей концентрации загрязнений тела, таких как пот и отмершие частички кожи. Поэтому единственным правильным вариантом будет стирка таких вещей наизнанку. Носки, конечно, пачкаются с обеих сторон, но их, говорят эксперты, более гигиенично также стирать вывернутыми.

Стирка наизнанку также поможет защитить деликатные ткани, такие как хлопок, от образования катышков и предотвратить повреждение декоративных элементов, таких как пуговицы или вышивка.

Одежда, на которой есть следы дезодоранта или пота

Каждый раз, когда пятна от дезодоранта не отмываются, они накапливаются, и одежда становится еще грязнее. Избежать такой проблемы поможет именно стирка наизнанку. Если следы уже появились, их сначала нужно вывести руками, а затем стирать одежду.

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Что такое Better Homes & Gardens?

Better Homes & Gardens - издание, которое было создано в 1922 году в Де-Мойне, штат Айова. В течение ста лет Better Homes & Gardens является незаменимым ресурсом идей для дома, блюд и рецептов для повседневных и особых случаев, а также садовых ноу-хау, с которыми невозможно конкурировать, говорится на их сайте.

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