Никогда не кладите эту одежду в стиральную машинку: какой значок запрещает стирку

Мало кто обращает внимание на бирки, когда загружает грязные вещи в стиралку, однако важно знать, какой знак запрещает стирку в машинке.

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Как по бирке понять, как стирать одежду / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Стирка одежды довольно обыденное дело и многие забрасывают все вещи в стиральную машинку, хотя это может закончиться плохо, поэтому важно различать, какой знак запрещает стирку в машинке, а какой позволяет при определенных условиях.

На Reddit пользователи объяснили, как выглядит деликатная стирка, стирка на низких температурах и запрет стирки в машинке. Первое, на что нужно обратить внимание, какой знак говорит о том, что нельзя стирать в машине. Это перечеркнутый круг с изображением стиральной машины.

Значок, на котором нарисован таз с волнами и двумя линиями снизу говорит о деликатном режиме стирки. Если на бирке таз перечеркнут, то такую одежду нельзя стирать ни в машинке, ни даже вручную. Сразу возникает вопрос, как стирать вещь, если стирка запрещена? В таком случае ее можно замачивать в воде и легко протирать загрязнения.

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Часто возникает вопрос, можно ли стирать в машинке, если написано ручная стирка, например, на более низких температурах. Однако, если вы хотите сохранить вашу одежду в хорошем виде, так рисковать не стоит.

Важно также не только знать запрещенные знаки, но и как по бирке понять, как стирать одежду и ухаживать за ней. Среди основных пометок следующие:

Таз с водой - обозначает стирку в стиральной машинке;

Треугольник - отбеливание одежды;

Квадрат - сушка;

Значок с утюгом и температурой - допустимая температура глажки;

Кружочек - вещь нужно отнести в химчистку.

Пометки на бирках для стирки / скрин с WSJ

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Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине / Инфографика: Главред

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