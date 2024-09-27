Никогда не кладите эту одежду в стиральную машинку: какой значок запрещает стирку

Стирка одежды довольно обыденное дело и многие забрасывают все вещи в стиральную машинку, хотя это может закончиться плохо, поэтому важно различать, какой знак запрещает стирку в машинке, а какой позволяет при определенных условиях.
На Reddit пользователи объяснили, как выглядит деликатная стирка, стирка на низких температурах и запрет стирки в машинке. Первое, на что нужно обратить внимание, какой знак говорит о том, что нельзя стирать в машине. Это перечеркнутый круг с изображением стиральной машины.
Значок, на котором нарисован таз с волнами и двумя линиями снизу говорит о деликатном режиме стирки. Если на бирке таз перечеркнут, то такую одежду нельзя стирать ни в машинке, ни даже вручную. Сразу возникает вопрос, как стирать вещь, если стирка запрещена? В таком случае ее можно замачивать в воде и легко протирать загрязнения.
Часто возникает вопрос, можно ли стирать в машинке, если написано ручная стирка, например, на более низких температурах. Однако, если вы хотите сохранить вашу одежду в хорошем виде, так рисковать не стоит.
Важно также не только знать запрещенные знаки, но и как по бирке понять, как стирать одежду и ухаживать за ней. Среди основных пометок следующие:
- Таз с водой - обозначает стирку в стиральной машинке;
- Треугольник - отбеливание одежды;
- Квадрат - сушка;
- Значок с утюгом и температурой - допустимая температура глажки;
- Кружочек - вещь нужно отнести в химчистку.
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