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Большинство забывает: чего нужно избегать во время стирки зимних курток

Мария Николишин
28 ноября 2024, 18:29
95
Зимние куртки прослужат намного дольше если знать, как правильно за ними ухаживать.
Большинство забывает: чего нужно избегать во время стирки зимних курток
Как стирать зимнюю куртку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как ухаживать за зимними куртками
  • При какой температуре их нельзя стирать

Холодная погода означает, что пришло время достать зимние куртки и пальто. Но поскольку в это время их надевают очень часто, они могут очень легко испачкаться, и их не всегда проще всего почистить.

Поэтому у многих людей возникает вопрос, как правильно стирать зимнюю верхнюю одежду, чтобы не испортить её, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Как стирать зимнюю куртку

Зимняя верхняя одежда часто состоит из сложных материалов, таких как пух, шерсть или мех, а потому не всегда понятно, какой способ стирки нужно выбрать.

Бросить зимнюю куртку в стиральную машину может показаться очевидным решением, но не все пальто можно стирать таким образом.

Можно ли стирать пальто в стиральной машине

Если вы видите символ с ведром воды с рукой над ним, это означает только ручную стирку. Если есть ведро с водой с крестом, значит, вещь предназначена только для химчистки, и вода может её испортить.

Если вы проверили этикетку и можете стирать пальто в машине, есть одна вещь, которую никогда не нужно делать - это стирать его при температуре выше 40 градусов.

Большинство забывает: чего нужно избегать во время стирки зимних курток
Знаки на бирках вещей / Инфографика: Главред

Как правильно стирать пальто в стиральной машине

Прежде чем забросить пальто в машину, застегните его и закройте карманы, поскольку открытая молния иногда может прицепиться к другой одежде и испортить её. Вы также должны снять все, что снимается, например ремни или капюшоны.

В идеале каждое пальто следует стирать отдельно, чтобы они не зацепились друг за друга.

Также нужно использовать "деликатную" или "ручную" стирку.

Многие пальто можно сушить в сушильной машине. Также его можно положить на ровную поверхность, чтобы оно не вытянулось по форме.

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