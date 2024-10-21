Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Будет стирать, как новая: что нужно сделать, если стиральная машина плохо работает

Руслана Заклинская
21 октября 2024, 17:31
97
Если вы заметили, что ваша стиральная машина больше не справляется со своей задачей, есть простой способ это исправить, который займет всего несколько минут.
Будет стирать, как новая: что нужно сделать, если стиральная машина плохо работает
Простой лайфхак, который спасет вашу стиральную машину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Стиральные машины - это те устройства, без которых трудно обойтись в быту. Они помогают нам держать одежду, простыни и полотенца чистыми, поэтому неудивительно, что, когда они выходят из строя, это становится большой проблемой.

Если вы заметили, что ваша стиральная машина работает не так хорошо, как раньше, есть простой способ исправить это. Вам всего лишь нужно проверить фильтр стиральной машины. Этот простой шаг займет всего несколько минут, но поможет сделать работу машины более эффективной и продлит ее срок службы.

Эксперт по уборке Кейли поделилась этим советом вTikTok. Она подчеркнула, что фильтр нужно регулярно проверять, особенно если у вас возникают проблемы со сливом воды, пишет Express.

видео дня

По ее словам, фильтр может забиться пылью, волосами и другими нечистотами, что мешает машине нормально сливать воду. Фильтр стиральной машины обычно расположен внизу стиральной машины.

В своем видео Кейли продемонстрировала, как очистить фильтр от грязи и остатков воды:

@cleanwith_kayleigh If your washing machine isn't draining correctly, try this! ??☁️ #cleaningtips#cleaninghacks#didyouknowfacts#washingmachine#laundryhack#laundryroom @The Pink Stuff ♬ original sound - SZN

Перед тем, как открутить фильтр, подстелите полотенце или подставьте емкость, чтобы собрать воду, которая может вытечь. Кейли рекомендует просто промыть его, чтобы удалить грязь.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине инфографика
Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине / Инфографика: Главред

Она также рекомендует использовать очищающий спрей, чтобы полностью избавиться от грязи. Когда все будет готово, просто установите фильтр на место и закройте крышку.

Что нужно знать об Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение самых важных мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.

Как говорят в издании, они каждый день стараются предоставить читателям самую лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стирка стиральная машинка лайфхак
Реклама

Главное за день

Ещё
Зависит не от Украины: в Раде назвали главную причину массовых рейдов ТЦК

Зависит не от Украины: в Раде назвали главную причину массовых рейдов ТЦК

17:54Украина
"Придется забыть о НАТО и ЕС": идея создания ядерки обернется против Украины - Фесенко

"Придется забыть о НАТО и ЕС": идея создания ядерки обернется против Украины - Фесенко

17:18Украина
Южная Корея пригрозила РФ: российского посла вызвали из-за войск КНДР в Украине

Южная Корея пригрозила РФ: российского посла вызвали из-за войск КНДР в Украине

16:51Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В Украину пришло потепление: синоптик назвала дату возвращения сильных дождей

В Украину пришло потепление: синоптик назвала дату возвращения сильных дождей

Отключения будут длиться по 10 часов: где в Украине энергетики будут выключать свет

Отключения будут длиться по 10 часов: где в Украине энергетики будут выключать свет

Конденсата не окнах не будет: что нужно поставить на подоконник

Конденсата не окнах не будет: что нужно поставить на подоконник

Огромный столб огня и дыма: россияне ударили ракетой по Одессе - СМИ

Огромный столб огня и дыма: россияне ударили ракетой по Одессе - СМИ

В Украину ворвался антициклон: синоптик назвал самые теплые дни на этой неделе

В Украину ворвался антициклон: синоптик назвал самые теплые дни на этой неделе

Последние новости

18:00

Куда правильно ставить домкрат: простая инструкция для водителей

17:59

Дом блогера-миллионщицы и "супермамы" побили обломки "шахеда"

17:54

Зависит не от Украины: в Раде назвали главную причину массовых рейдов ТЦК

17:46

У 3 знаков зодиака будет самая удачная осень: кто среди счастливчиков

17:45

Только 1% людей сможет выполнить задание: нужно найти отличия на изображениях

Что будет с Купянском и какие планы у РФ по Харькову: интервью с Дмитрием ЖмайлоЧто будет с Купянском и какие планы у РФ по Харькову: интервью с Дмитрием Жмайло
17:31

Будет стирать, как новая: что нужно сделать, если стиральная машина плохо работаетВидео

17:18

"Придется забыть о НАТО и ЕС": идея создания ядерки обернется против Украины - Фесенко

17:16

РФ применила хитрую тактику: вражеские ДРГ заходят в тыл ВСУ в Торецке

17:11

Зачем в СССР вешали ковры на стену: темная сторона советской "роскоши"

Реклама
17:03

Ким Чен Ын послал в Украину элитное подразделение "боевых рабов" - BILD

16:51

Южная Корея пригрозила РФ: российского посла вызвали из-за войск КНДР в Украине

16:34

Как получить больше тепла от батареи: простые способы забыть о холоде на всю зиму

16:30

Не понимают даже в аптеке: почему врачи пишут неразборчиво

16:26

План россиян провалился: Зеленский провел важное совещание по ситуации на фронте

16:14

Удары СБУ по российским складам лишают врага ресурсов для ведения войны, - эксперт

16:11

В Молдове прошел референдум по ЕС и выборы президента: результаты подсчета голосов

16:09

"Украина рискует проиграть войну": Стефанчук обратился к союзникам

15:50

67 прокуроров Хмельницкой области получили инвалидность именно в период реформ Порошенко-Рябошапки – СМИ

15:40

Загадка для людей с "орлиным" зрением: надо за 7 секунд найти зонтик в лесу

15:27

Минздрав отменил "инвалидность" 74 военнообязанным Хмельницкой МСЭК после скандала

Реклама
15:17

Может предупредить о беде: как понять, что приснился вещий сон

15:16

Запорожская АЭС на грани блэкаута: в Минэнерго предупредили о серьезных последствиях

15:04

Боеприпасы, техника и вооружение: США выделили ВСУ новый пакет военной помощи

14:45

Технически Украина может создать ядерное оружие, но это не ко временимнение

14:42

"Безобразная история": МАГАТЭ финансировало ядерные исследования РФ в оккупированном Крыму

14:40

Церковный праздник 22 октября: что запрещено делать в день святого Аверкия

14:29

Враг стремится лишить Украину света и тепла: РФ готовит ракетный удар

14:22

Коллега Леси Никитюк раскрыл, как отношения с молодым военным изменили ее

14:18

Зачем опытные водители возят луковицу и зубную пасту в машине

14:05

Решит только настоящий гений: математическая задача "сломала головы" тысячам людей

14:02

Заявление Порошенко о личной обороне Киева - пиар на смертях защитников, - военный

13:57

Глава Пентагона прибыл в Киев: стала известна цель неанонсированного визита

13:55

Украина вела тайные переговоры с РФ в 2022 году: в WP раскрыли детали

13:45

"Нам бы устоять": Жорин оценил, может ли Украина вернуть оккупированные территории

13:08

Есть скрытое назначение: почему батареи в квартирах всегда красят в белый цветВидео

13:07

Популярный шоумен получил удостоверение участника боевых действий

13:04

Россияне прорывают оборону: город на Донетчине под угрозой - BILD

12:51

Археологи были сильно удивлены, открыв самую древнюю в мире бутылку вина

12:49

У россиян появились новые панические страхи в 2024 году: чего больше всего боятся в РФ

12:40

Какой будет зима 2024-2025: синоптики удивили прогнозом

Реклама
12:40

Как Трамп может захватить власть в США в случае проигрыша на выборах: 5 сценариев

11:51

Счета на электричество уменьшатся: эксперт сказал, от какого электроприбора стоит отказаться

11:48

Как есть суп элегантно и красиво: правила этикетаВидео

11:45

"Мы не должны требовать": Билозир заступилась за Ротару перед хейтерами

11:41

Отключения будут длиться по 10 часов: где в Украине энергетики будут выключать свет

11:27

Солдаты КНДР сбежали с позиций на Курщине: их могут кинуть в бой против ВСУ - СМИ

11:19

Дженнифер Лоуренс беременна во второй раз

11:17

Уничтожены дома, авто и много раненых: РФ ударила по Запорожью и СумахФото

10:59

"Украина имеет козырь в руках": эксперт озвучил главные задачи Курской операции

10:48

Почти 120 ракет и дронов, есть прилеты: РФ массированно ударила по Украине - сколько сбили

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять