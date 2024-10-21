Будет стирать, как новая: что нужно сделать, если стиральная машина плохо работает

Если вы заметили, что ваша стиральная машина больше не справляется со своей задачей, есть простой способ это исправить, который займет всего несколько минут.

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Простой лайфхак, который спасет вашу стиральную машину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Стиральные машины - это те устройства, без которых трудно обойтись в быту. Они помогают нам держать одежду, простыни и полотенца чистыми, поэтому неудивительно, что, когда они выходят из строя, это становится большой проблемой.

Если вы заметили, что ваша стиральная машина работает не так хорошо, как раньше, есть простой способ исправить это. Вам всего лишь нужно проверить фильтр стиральной машины. Этот простой шаг займет всего несколько минут, но поможет сделать работу машины более эффективной и продлит ее срок службы.

Эксперт по уборке Кейли поделилась этим советом вTikTok. Она подчеркнула, что фильтр нужно регулярно проверять, особенно если у вас возникают проблемы со сливом воды, пишет Express.

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По ее словам, фильтр может забиться пылью, волосами и другими нечистотами, что мешает машине нормально сливать воду. Фильтр стиральной машины обычно расположен внизу стиральной машины.

В своем видео Кейли продемонстрировала, как очистить фильтр от грязи и остатков воды:

Перед тем, как открутить фильтр, подстелите полотенце или подставьте емкость, чтобы собрать воду, которая может вытечь. Кейли рекомендует просто промыть его, чтобы удалить грязь.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине / Инфографика: Главред

Она также рекомендует использовать очищающий спрей, чтобы полностью избавиться от грязи. Когда все будет готово, просто установите фильтр на место и закройте крышку.

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