Цвет будет держаться намного дольше: как правильно стирать джинсы

Джинсы могут легко начать выглядеть изношенными и выцветшими, но есть естественный способ, который поможет восстановить их цвет. Об этом пишет Express.co.uk.
Как восстановить цвет джинсов
После лета джинсы часто становятся блеклыми и изношенными, поскольку длительное пребывание на солнце может привести к выцветанию красителя.
Линси Кромби, самая популярная британская уборщица, поделилась винтажным способом, как вернуть джинсам новый вид с помощью натуральных кухонных ингредиентов.
"Знали ли вы, что добавление соли в темное белье может помочь закрепить цвет, предотвратить линьку и остановить выцветание? Просто бросьте полную чашку соли прямо в барабан перед тем, как положить белье в стиральную машину. Разница будет потрясающей!", - сказала Линси.
По её словам, добавление соли в стиральную машину поможет молекулам красителя в джинсах эффективнее связаться с тканью, что остановит линьку цвета. Также соль может помочь минимизировать выцветание, чтобы предотвратить износ джинсов во время стирки и общего использования.
Как правильно стирать джинсы с солью
Все, что вам нужно сделать, это добавить полстакана соли (примерно 120 г) в барабан стиральной машины вместе с джинсами и одеждой темного цвета.
Не стирайте джинсы сильными моющими средствами или отбеливателями, поскольку агрессивные химические вещества ослабляют ткань и лишают её цвета.
Положите джинсы на холодную стирку, а по истечении времени развесьте их сушиться в затененном месте на улице или не ставьте их возле окна, если вы вешаете их в помещении.
Кроме того, старайтесь избегать частой стирки или нагревания джинсов, чтобы сохранить краситель на них неповрежденным.
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