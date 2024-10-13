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Цвет будет держаться намного дольше: как правильно стирать джинсы

Мария Николишин
13 октября 2024, 04:40
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Цвет джинсов можно восстановить, если добавить одно "интересное" средство в стиральную машину.
Цвет будет держаться намного дольше: как правильно стирать джинсы
Как стирать джинсы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Джинсы могут легко начать выглядеть изношенными и выцветшими, но есть естественный способ, который поможет восстановить их цвет. Об этом пишет Express.co.uk.

Как восстановить цвет джинсов

После лета джинсы часто становятся блеклыми и изношенными, поскольку длительное пребывание на солнце может привести к выцветанию красителя.

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Линси Кромби, самая популярная британская уборщица, поделилась винтажным способом, как вернуть джинсам новый вид с помощью натуральных кухонных ингредиентов.

"Знали ли вы, что добавление соли в темное белье может помочь закрепить цвет, предотвратить линьку и остановить выцветание? Просто бросьте полную чашку соли прямо в барабан перед тем, как положить белье в стиральную машину. Разница будет потрясающей!", - сказала Линси.

По её словам, добавление соли в стиральную машину поможет молекулам красителя в джинсах эффективнее связаться с тканью, что остановит линьку цвета. Также соль может помочь минимизировать выцветание, чтобы предотвратить износ джинсов во время стирки и общего использования.

Как правильно стирать джинсы с солью

Все, что вам нужно сделать, это добавить полстакана соли (примерно 120 г) в барабан стиральной машины вместе с джинсами и одеждой темного цвета.

Не стирайте джинсы сильными моющими средствами или отбеливателями, поскольку агрессивные химические вещества ослабляют ткань и лишают её цвета.

Положите джинсы на холодную стирку, а по истечении времени развесьте их сушиться в затененном месте на улице или не ставьте их возле окна, если вы вешаете их в помещении.

Кроме того, старайтесь избегать частой стирки или нагревания джинсов, чтобы сохранить краситель на них неповрежденным.

Цвет будет держаться намного дольше: как правильно стирать джинсы
Средство от пятен на одежде / Инфографика: Главред

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