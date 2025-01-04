Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Маленький секрет, а столько хлопот: почему капсулы для стирки не растворяются

Даяна Швец
4 января 2025, 20:50обновлено 4 января, 22:11
204
Если правильно использовать капсулы, они станут отличным решением для поддержания чистоты.
Капсулы для стирки
Какие есть ошибки использования капсул для стирки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Как правильно использовать капсулы
  • Как избежать ошибок при использовании и достичь идеальной чистоты

Капсулы для стирки приобрели популярность благодаря удобству и эффективности. Их легко использовать, и они не создают лишнего беспорядка. Однако иногда капсулы не растворяются полностью, из-за чего стирку приходится повторять.

Основные причины такой ситуации и способы ее избежания называет Главред со ссылкой на fleetappliance.

видео дня

Почему не растворяется капсула в стиральной машине?

  • Неподходящая стиральная машина. Лучше всего капсулы работают в машинах с верхней загрузкой или высокоэффективных моделях. В некоторых стиральных машинах с отсеками для моющих средств они могут не работать должным образом.
  • Неправильное расположение капсул. Капсулы следует помещать непосредственно в барабан машины, а не в отсек для порошка.
  • Низкая температура воды. Для растворения капсулы вода должна быть теплой. Если вода недостаточно горячая, капсулы могут оставаться нерастворенными.
  • Переполненный барабан. Когда в барабане слишком много вещей, воды может быть недостаточно для растворения капсулы.
  • Неправильное использование. Капсулы следует класть на дно барабана перед загрузкой белья. Если они оказываются сверху, могут оставаться следы.
  • Неправильное хранение. Капсулы следует хранить в сухом месте. Если они затвердеют, их невозможно использовать.
Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика
Как избавиться от запаха в стиральной машине - инфографика / Главред

Что делать, если капсула не растворилась?

Если капсула осталась нерастворенной, действия зависят от причины:

  1. При переполнении барабана уменьшите количество вещей и повторите стирку.
  2. Если вода была слишком холодной, используйте цикл с более высокой температурой.
  3. Если капсула оказалась поверх белья, достаточно перестирать вещи без моющих средств.
  4. Если капсула хранилась неправильно, лучше заменить ее новой.

Также ранее рассказывалось, почему стирка длится дольше, чем обещает таймер. Что интересно, причины этого явления вполне понятны, и они даже могут быть полезными.

Больше интересных новостей о стирке:

Що таке Fleet Appliance?

Fleet Appliance - это компания, предоставляющая услуги по ремонту бытовой техники на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, в частности в округе Саффолк. Они специализируются на ремонте различных приборов, таких как холодильники, стиральные и сушильные машины, микроволновые печи и плиты.

На сайте Fleet Appliance представлен ряд статей, посвященных ремонту и обслуживанию бытовой техники. Также специалисты дают важные ответы на вопросы, помогая им понимать и решать распространенные проблемы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

порошок стирка стиральная машинка уборка одежда
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Уничтожено "ощутимое" количество КНДРовцев: Зеленский назвал потери РФ на Курщине

Уничтожено "ощутимое" количество КНДРовцев: Зеленский назвал потери РФ на Курщине

22:20Украина
Линия фронта вряд ли изменится: Блинкен сказал, как обеспечить мир в Украине

Линия фронта вряд ли изменится: Блинкен сказал, как обеспечить мир в Украине

20:56Украина
Влупит 12-градусный мороз: в двух областях объявили штормовое предупреждение

Влупит 12-градусный мороз: в двух областях объявили штормовое предупреждение

19:43Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"Пытаются проломить укрепление": раскрыт вероятный сценарий удара "Орешником"

"Пытаются проломить укрепление": раскрыт вероятный сценарий удара "Орешником"

Гороскоп на завтра 5 января: Водолеям - впечатляющий день, Овнам - большое счастье

Гороскоп на завтра 5 января: Водолеям - впечатляющий день, Овнам - большое счастье

Гороскоп на 2025 год: один из знаков зодиака ждет большая любовь и удача

Гороскоп на 2025 год: один из знаков зодиака ждет большая любовь и удача

Чем отличаются две девушки: надо найти 3 отличительные детали за 24 секунды

Чем отличаются две девушки: надо найти 3 отличительные детали за 24 секунды

В Японии заявили, что нельзя протирать сиденья унитаза туалетной бумагой

В Японии заявили, что нельзя протирать сиденья унитаза туалетной бумагой

Последние новости

22:01

Анфису Чехову изуродовал ботокс - что случилось с лицом

21:28

Закрутить гайки "Турецкого потока": эксперт объяснил, решится ли Эрдоган

20:56

Линия фронта вряд ли изменится: Блинкен сказал, как обеспечить мир в Украине

20:50

Маленький секрет, а столько хлопот: почему капсулы для стирки не растворяются

20:09

Окружение ВСУ на сотни квадратных километров: где враг приготовил ловушку

В 2025 году Россию заставят сесть за стол переговоров, но Украине стоит готовиться к потере территорий - СнегиревВ 2025 году Россию заставят сесть за стол переговоров, но Украине стоит готовиться к потере территорий - Снегирев
19:52

Почему популизм стал нормой и чем это грозитмнение

19:52

Россияне идут по трупам своих же: в ВСУ рассказали о безумных потерях РФ

19:43

Влупит 12-градусный мороз: в двух областях объявили штормовое предупреждение

19:38

Какая разница между яйцами С2 и Д3: как выбрать качественную категорию – есть секрет

Реклама
18:46

"Фицо не до конца понял": эксперт оценил, насколько серьезны угрозы Словакии

18:22

Всего 2 километра: расстояние от фронта до центра Купянска сократилось

18:19

Тучи над оккупантами сгущаются: в Севастополе объявлено чрезвычайное положение

17:50

Как быстро отстирать пятна от дезодоранта и не испортить вещь: важные правила

17:34

Путин может получить еще 120 тысяч солдат из КНДР: назван важный нюанс

17:10

"Крым просто сдали": военный раскрыл, как на самом деле аннексировали полуостров

17:09

"Был на дежурстве, а теперь - при смерти": в РФ взорвали военного преступника

17:08

Россияне попали КАБом в многоэтажку: на Сумщине прогремели взрывы - детали

16:39

Оккупация города Сумы: насколько серьезна угроза наступления врага - Коваленко

16:34

Роскошную виллу Алсу в оккупированном Крыму залил мазутВидео

16:25

"До прекращения огня еще далеко": депутат Бундестага назвал два сценария войны

Реклама
16:16

Ввод войск НАТО в Украину: известно, какие задачи они смогут выполнятьВидео

15:57

РФ хочет непросто окружить Покровск: стала известна главная цель Путина на город

15:48

ВСУ сковывают врага на Курщине: потери РФ превышают группировку "Курск"

15:44

Что не так на рисунке: надо найти ошибку за 11 секунд

15:40

Порошенко раскритиковал харьковские соглашения, за которые сам отвечал и называл искусством компромисса, - СМИ

15:01

В Украине ожидается снижение цен на популярный продукт: какая причина

14:48

Гороскоп на 2025 год: один из знаков зодиака ждет большая любовь и удачаВидео

14:17

Скатится к показателям 1970-х: по РФ серьезно ударит остановка транзита газа – Гончар

14:01

Заключение перемирия: Трамп не определился со стратегией в отношении Украины

13:14

Крупнейший морской торговый порт РФ атаковали дроны - деталиВидео

13:05

Александр Кривошапко женился в третий раз и показал жену

12:46

Гороскоп для Скорпионов на 2025 год: трансформация, удача, обновление и прибыльВидео

12:34

Удары по Крыму: названы важные военные цели для ВСУ

12:30

Байден хочет запретить разработку новых месторождений нефти и газа: известные детали

12:14

"Падшая сущность": друг Яниса Тиммы решил посадить Седокову в тюрьму

11:44

"Единственный способ": Подоляк сказал, как НАТО может победить РФ

11:41

Температура выше нормы, снег и морось: какой будет погода в январе 2025-го

10:59

Гарантии безопасности для Украины после войны: при чем здесь ядерное оружие

10:57

Гороскоп для Весов на 2025 год: чего ждать в любви, карьере и финансахВидео

10:21

Обломки упали на дома: РФ запустила по Украине 81 дрон - сколько было сбито

Реклама
10:00

Полный крах путинской стратегии: Михаил Гончар - об остановке транзита газа

09:59

РФ разрабатывает новую систему для ведения боевых действий: в ISW раскрыли важные детали

09:32

Гороскоп на 2025-й: Рыб ждет судьбоносный год переменВидео

09:20

РФ смещает внимание с Покровска: в ISW раскрыли угрозу для Днепропетровской области

09:14

"Силы не соразмерны": Бессмертный сказал, какие месседжи Путин посылает Трампу

08:01

Путин искажает заявления Зеленского и законодательство Украины: в ISW описали его цель

07:10

Чем отличаются две девушки: надо найти 3 отличительные детали за 24 секунды

06:10

О втором сроке Зеленского и истериках в соцсетяхмнение

06:10

Реквием газовой трубемнение

05:52

Гороскоп на завтра 5 января: Водолеям - впечатляющий день, Овнам - большое счастье

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского Рождества
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты на Новый год
Шикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый год
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять