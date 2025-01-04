Маленький секрет, а столько хлопот: почему капсулы для стирки не растворяются

Если правильно использовать капсулы, они станут отличным решением для поддержания чистоты.

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Какие есть ошибки использования капсул для стирки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Как правильно использовать капсулы

Как избежать ошибок при использовании и достичь идеальной чистоты

Капсулы для стирки приобрели популярность благодаря удобству и эффективности. Их легко использовать, и они не создают лишнего беспорядка. Однако иногда капсулы не растворяются полностью, из-за чего стирку приходится повторять.

Основные причины такой ситуации и способы ее избежания называет Главред со ссылкой на fleetappliance.

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Почему не растворяется капсула в стиральной машине?

Неподходящая стиральная машина. Лучше всего капсулы работают в машинах с верхней загрузкой или высокоэффективных моделях. В некоторых стиральных машинах с отсеками для моющих средств они могут не работать должным образом.

Лучше всего капсулы работают в машинах с верхней загрузкой или высокоэффективных моделях. В некоторых стиральных машинах с отсеками для моющих средств они могут не работать должным образом. Неправильное расположение капсул. Капсулы следует помещать непосредственно в барабан машины, а не в отсек для порошка.

Капсулы следует помещать непосредственно в барабан машины, а не в отсек для порошка. Низкая температура воды. Для растворения капсулы вода должна быть теплой. Если вода недостаточно горячая, капсулы могут оставаться нерастворенными.

Для растворения капсулы вода должна быть теплой. Если вода недостаточно горячая, капсулы могут оставаться нерастворенными. Переполненный барабан. Когда в барабане слишком много вещей, воды может быть недостаточно для растворения капсулы.

Когда в барабане слишком много вещей, воды может быть недостаточно для растворения капсулы. Неправильное использование. Капсулы следует класть на дно барабана перед загрузкой белья. Если они оказываются сверху, могут оставаться следы.

Капсулы следует класть на дно барабана перед загрузкой белья. Если они оказываются сверху, могут оставаться следы. Неправильное хранение. Капсулы следует хранить в сухом месте. Если они затвердеют, их невозможно использовать.

Как избавиться от запаха в стиральной машине - инфографика / Главред

Что делать, если капсула не растворилась?

Если капсула осталась нерастворенной, действия зависят от причины:

При переполнении барабана уменьшите количество вещей и повторите стирку. Если вода была слишком холодной, используйте цикл с более высокой температурой. Если капсула оказалась поверх белья, достаточно перестирать вещи без моющих средств. Если капсула хранилась неправильно, лучше заменить ее новой.

Также ранее рассказывалось, почему стирка длится дольше, чем обещает таймер. Что интересно, причины этого явления вполне понятны, и они даже могут быть полезными.

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