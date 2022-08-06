Победа Украины в войне будет сигналом для Китая не трогать Тайвань – Волкер

Победа Украины в войне будет сигналом Китаю не трогать Тайвань – Волкер/ Генштаб ВСУ, Reuters

От того, как будут разворачиваться события в войне в Украине, зависят дальнейшие действия Китая в отношении Тайваня.

Китай сейчас внимательно наблюдает за происходящим. И если Пекин увидит, что Россия будет иметь успехи в войне, то сделает себе выводы, что открытая агрессия работает, а Запад этому не противодействует. Такое убеждение высказал дипломат США, бывший спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер в беседе с украинскими журналистами, пишет ТСН.

"Если Украина выдержит, это будет сигнал для Китая – не трогать Тайвань", – заявил Волкер.

Также он рассказал, что США должны наблюдать за Китаем в независимости от ситуации в Украине, ведь КНР является долгосрочной и существенной угрозой для Соединенных Штатов.

"Китай наблюдает, достигнет ли Россия успеха в войне против Украины. Потому что успех России будет означать, что открытая агрессия, захват территории, смена власти – это работает. А Запад не противодействует этому. Китай получит зеленый свет делать с Тайванем всё, что им заблагорассудится, потому что Запад их не останавливает и не предотвращает смену режимов, захват территорий", – пояснил дипломат.

В то же время проигрыш России в войне станет для Китая серьезным уроком. Ведь тогда Пекин увидит, как РФ ослабла из-за войны, как ослабли ее режим и экономика. А Украина в то же время станет сильным, демократическим европейским государством. Такой исход войны не пройдет мимо внимания Китая и окажет серьезное влияние на то, что КНР решит делать дальше в отношении Тайваня.

Ранее Волкер заявил, что война в Украине не закончится так быстро. Она продлится и весной, и летом 2023-го года. При этом впереди ждут сверхтяжелые времена, особенно зимой. Эта зима будет тяжелой для Европы, Украины и даже для РФ, и будет касаться это энергоресурсов.

Напомним, российские захватчики в субботу, 6 августа, продолжили обстреливать Запорожскую атомную электростанцию. Новые взрывы раздавались в Энергодаре вблизи ЗАЭС около 17:00. В мэрии заявили, что мир боится управляемого ядерного оружия Путина, а тем временем над человечеством нависла угроза неуправляемой ядерной катастрофы.

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